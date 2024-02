Foto: Canal Brasil/divulgação "Carro Rei" é um dos filmes da maratona e foi indicado na Big Screen Award

O Canal Brasil exibe filmes que se destacaram em edições do Festival Internacional de Cinema de Rotterdam, que acontece na Holanda. Neste domingo, 4, vai ao ar uma maratona com filmes indicados, selecionados ou exibidos no festival. Entre os títulos, estão: "Remendo", de GG Fáklàdé; "Madalena", de Madiano Marcheti; "Escasso", de Gabriela Gaia Meirelles.

Quando: domingo, 4, a partir das 19 horas

Onde: Canal Brasil

TJA

O Theatro José de Alencar (TJA), localizado no Centro de Fortaleza, recebe o espetáculo "Cabaré da Felina" com as artistas Dela Felina e MalDita Robyn. O evento apresenta um "diário-show" da família Felina, no qual o cotidiano pode muitas vezes ser "grotesco". Os ingressos estão disponíveis na bilheteria do equipamento cultural e na plataforma Sympla.

Quando: domingo, 4, às 17 horas

Onde: Teatro Morro do Mouro, no TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Bloco Freak

A segunda edição do Bloco Freak toma as ruas de Fortaleza neste domingo, 4, para encerrar o Pré-Carnaval. A concentração será às 14 horas na Praça José de Alencar. O evento percorre ruas do Centro em um espetáculo de música eletrônica, performances visuais e interações culturais.

Quando: domingo, 4, às 14 horas

Onde: Praça José de Alencar (Rua General Sampaio, S/N - Centro)

Gratuito

Mais informações: @bailefreak no Instagram

Show de Humor

O Piadaria Comedy Club apresenta o Super Show de Comédia com apresentações dos humoristas Aluísio Jr, Mateus Cidrão, Dona Fransquinha e Anderson Justus. O evento promete uma noite de humor com opções de petiscos, pizzas e bebidas. Os quitutes gastronômicos serão vendidos durante todo o evento.

Quando: domingo, 4, às 20 horas

Onde: Piadaria (rua Osvaldo Cruz, 1 - Meireles)

Quanto: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)

Ingressos disponíveis no Sympla

Domingo na Estação

A programação do Domingo na Estação acontece com a estreia de Azul de Prata, Meu Bloco Litoral. Neste domingo, 4, a primeira apresentação traz a reunião dos blocos Bunytos de Corpo (RJ) e As Gata Pira (CE). Na mesma data, a Feira Agroecológica do Mercado AlimentaCE recebe a cooperativa Caroá.

Quando: domingo, 4, a partir das 9 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito