ÁRIES

A Lua no segmento espiritual pode pedir privacidade e transformação do ponto de vista íntimo. Este momento astrológico tende a favorecer intercâmbios intelectuais ao aflorar seu lado empático nas interações em rede, visto que Mercúrio adentra a casa das amizades.

TOURO

O autoaprimoramento pode lhe ajudar a se transformar e se abrir às interações. A tendência é que você se mostre intelectualmente estimulada, o que beneficia a vida profissional, considerando o ingresso de Mercúrio na casa do trabalho.

GÊMEOS

Sua postura colaborativa tende a contribuir com a articulação de parcerias. O momento pode promover expansão dos horizontes intelectuais com Mercúrio na casa espiritual, o que leva ao autoaprimoramento nos estudos e do ponto de vista existencial.

CÂNCER

Busque zelar por bem-estar e adotar uma postura otimista perante a vida. Os processos reflexivos tendem a ser favorecidos com Mercúrio no setor íntimo, o que contribui com o amadurecimento de questões importantes e o autoaprimoramento frente aos desafios.

LEÃO

O céu da semana tende a favorecer os intercâmbios e as negociações, visto que Mercúrio na casa dos relacionamentos pode lhe motivar a buscar entendimento com as pessoas do entorno. Tente depurar o círculo de amizades e fortalecer os laços de confiança.

VIRGEM

Sua capacidade de organização pode ser favorecida agora, o que leva a mudanças que melhoram a gestão do dia a dia, já que Mercúrio ingressa no setor do cotidiano. Tente aprimorar a convivência com as pessoas próximas e renovar as parcerias.

LIBRA

A empatia promovida pela Lua no eixo comunicação-cotidiano pode aflorar sinergia emotiva com as pessoas próximas. Momento favorável para engajar em temas ligados à coletividade e estímulos intelectuais nas conexões em rede, visto que Mercúrio adentra na casa social.

ESCORPIÃO

Suas habilidades criativas tendem a aflorar. O momento pode destacar o ingresso de Mercúrio na área familiar, direcionando seu olhar para a vida doméstica, o que contribui com o planejamento da rotina e ajuda a fazer acordos com os relacionamentos.

SAGITÁRIO

Tente se mostrar emocionalmente acolhedora e renovar os vínculos íntimos. Este momento pode estimular o pensamento, o que gera aprendizado por meio de estudos e da interação humana, visto que Mercúrio adentra a casa comunicativa.

CAPRICÓRNIO

Momento de aprimoramento da sua capacidade gestora, visto que Mercúrio adentra a área material, contribuindo com mudanças importantes no dia a dia e na vida financeira. Busque se libertar de condicionamentos e se renovar.

AQUÁRIO

Procure valorizar o suporte da articulação em rede e se abrir às parcerias. Seu potencial intelectual e sua assertividade na comunicação tendem a ser evidenciadas, beneficiando a condução de projetos pessoais, visto que Mercúrio adentra seu signo.

PEIXES

O exercício vocacional tende a ajudar na renovação dos seus objetivos profissionais, considerando a Lua entre o setor do trabalho e seu signo, além da sua fase nova. Os processos autoinvestigativos podem se mostrar um meio para superar os desafios, já que Mercúrio adentra a área de crise.