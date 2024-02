A José Henrique de Almeida Braga (Zico)

Aqueles que me privilegiam com a leitura do que escrevo aqui sabem do amor que tenho pela Base Aérea de Fortaleza - BAFZ, lugar onde meu umbigo encontra-se enterrado. Lá residi por longos 15 anos, escola de vida que me fez ser o que sou. Nos últimos anos, assisti contristado à sua decadência, ela que foi, juntamente com a de Natal, os dois baluartes aeronáuticos brasileiros na II Guerra Mundial na defesa do nosso litoral contra a Marinha nazista. Ah, como sentia falta dos rasantes dos caças, bombardeiros e cargueiros sobre a minha cabeça. Algum esquerdinha desavisado irá dizer: "Saudoso dos tempos da caserna, cabo anselmo?". Leda ilusão, vão engano. Às vezes, como dizia Freud, um charuto é apenas um charuto. A madeleine é minha, como-a assim...

Recentemente, chegou-nos a notícia da implantação na BAFZ de uma unidade do Instituto Tecnológico da Aeronáutica - ITA. Criado em 1950 pelo Marechal-do-Ar Casimiro Montenegro Filho, cearense da gema, o ITA é considerado uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Sua vinda para cá deveu-se ao desempenho de estudantes cearenses nos seus vestibulares, nos quais dão de goleada nos concorrentes de outros estados. Sebastianistas que somos, logo vislumbramos na decisão outro fator de desenvolvimento do Ceará, tal como o hidrogênio verde e a venda da Coelce. De qualquer forma, fiquei feliz com a boa nova, principalmente por garantir o uso da BAFZ, pois, como se sabe, casa fechada é oficina do capeta. Será muito bom tê-la de volta.

Contudo, arquiteto que sou, peguei-me matutando, conversando de mim para comigo sobre o assunto nestes dias. A BAFZ faz parte do bairro Aeroporto, um grande espaço vazio conformado pela instituição militar propriamente dita e o terminal de passageiros e cargas dos alemães, como diz o Alan Neto. À sua volta, as comunidades pobres do Alto da Balança, da Aerolândia, do Dias Macedo, do Lagamar, da Serrinha e da Vila União. Na minha visão, a BAFZ, agora um campus universitário, deveria se abrir para a cidade e o seu entorno, integrando-se ao urbano, ao contrário do que acontece com os campi do Pici/UFC e do Itaperi/UECE. Mais: de que adiantará construir tanto saber, pensar tanta tecnologia, se ao seu redor as pessoas sofrem com a dura desigualdade?

E as ideias não param. Nos atuais espaços de produção de conhecimento no mundo, a pesquisa, o ensino e a extensão convivem com o lúdico, gerando novas formas de apreensão e utilização dos saberes. Já imaginaram existir no ITA/BAFZ um museu aeronáutico, com os aviões que por lá voaram, aberto ao público, combinando exposições físicas às virtuais? E a bela arquitetura da Base, magistralmente projetada pelo arquiteto Emílio Hinko e devidamente recuperada, protegida como patrimônio histórico-cultural nacional? E se o equipamento contasse com instalações de apoio e promoção social? Tenho certeza que papai aprovaria. Como dizia a minha querida Tia Santa, almoço bom é aquele que tem comida boa e dá para todo mundo. Fica a dica, pessoal.