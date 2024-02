Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 5 de janeiro (05/01)

Foto: Simon Beaufils/divulgação Segue em exibição o filme francês "Anatomia de Uma Queda", indicado ao Oscar 2024

Segue em exibição o filme francês "Anatomia de Uma Queda", indicado ao Oscar 2024. Na obra, Sandra, Samuel e seu filho deficiente visual, Daniel, moram em um local remoto nas montanhas há um ano. Quando Samuel é encontrado morto fora de casa, é iniciada uma investigação de morte em circunstâncias suspeitas. Em meio à incerteza, Sandra é indiciada: afinal, foi suicídio ou homicídio? Um ano depois, Daniel assiste ao julgamento de sua mãe, uma verdadeira dissecação do relacionamento de seus pais.

Quando e onde: Ingresso.com





No Radar

A companhia de humor Os Barbixas realiza em junho o espetáculo "Improvável". O show faz parte do repertório do grupo há 16 anos. Apresentado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna (os Barbixas), "Improvável" é um show de improvisação em que os contextos e os trocadilhos são criados na hora, com auxílio da plateia presente. Os ingressos estão à venda.

Quando: 22 de junho, às 21 horas, e 23 de junho, às 20 horas

22 de junho, às 21 horas, e 23 de junho, às 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Teatro RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no Uhuu



Argylle

Está em cartaz o filme de comédia e ação "Argylle - O Superespião", baseado na obra homônima de Elly Conway. O longa-metragem é estrelado por nomes como Bryce Dallas Howard e Henry Cavill. Na trama, Elly é uma escritora que ficou conhecida por livros de espionagem que acompanham o agente Argylle. Entretanto, a história deixa de ser ficção e vira realidade, com Elly no centro de uma teia de trapaças e assassinatos.

Quando e onde: Ingresso.com





Filme infantil

Segue em exibição em cinemas de Fortaleza o filme "Gato Galáctico e o Feitiço do Tempo", filme infantil de aventura dirigido por Rodrigo Zanforlin e estrelado por Ronaldo Souza. Na trama, Roni ganha um relógio mágico e vai parar em um vilarejo enfeitiçado no qual as crianças estão desaparecendo. Junto com seus amigos, ele tem que enfrentar o poderoso Perpétuo e salvar Cronópolis.

Quando e onde: Ingresso.com





Bloco do Sofá

O acesso à plataforma de streaming do O POVO estará disponível gratuitamente entre os dias 9 e 13 de fevereiro. Será possível assistir a filmes, séries, podcasts e conferir as melhores reportagens do jornal. Entre as produções audiovisuais, por exemplo, estarão disponíveis os títulos "Memórias do Medo" e "Enterrados Vivos". O link para acesso será enviado no dia 9 para o e-mail informado no formulário de inscrição, por isso é importante que os dados estejam corretos para garantir o acesso.

Quando: sexta-feira, 9, a terça-feira, 13

sexta-feira, 9, a terça-feira, 13 Onde: O POVO ; formulário de acesso no link