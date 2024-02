O SANTO São Paulo Míki

Foi o primeiro mártir e o primeiro religioso de origem japonesa. Recebeu a religião por conta da família que recebera a evangelização de São Francisco Xavier. Mesmo com o desejo de ser sacerdote, não conseguiu ordenar-se por falta de um bispo local. Porém, realizou um grande trabalho de evangelização e diálogo com budistas. Em 1596, Shogun Hideyoshi, um militar samurai, perseguiu cristãos por conta de divergências missionárias. Míki acabou preso junto com franciscanos, jesuítas e leigos convertidos. Em 5 de fevereiro de 1597, no monte Tateyama de Nagasaki, 26 pessoas foram mortas na cruz. Mesmo nos últimos momentos, Paulo anunciou o reino e a conversão, perdoou seus algozes e imitou o Cristo. Paulo Miki e seus companheiros foram canonizados em 1627, pelo papa Pio IX.

