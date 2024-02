No jogo 'Cyberpunk 2077', Night City deu a volta por cima

Foto: Reprodução/Xbox Wire "Cyberpunk 2077: Phantom Liberty" traz atualização à série de games

Phantom Liberty, a expansão mais recente de Cyberpunk 2077, marca uma virada notável para a CD Projekt RED e o universo do jogo. Após lançamentos iniciais problemáticos e uma série de patches - incrementos desenvolvidos por softwares em busca de melhorias -, essa expansão faz jus ao hype inicial e entrega uma experiência visceral em Night City, a cidade fictícia em que o jogo se passa.

Quanto à jogabilidade, o controle de seu personagem, V, está muito mais fluido agora. A atualização 2.0 trouxe aprimoramentos significativos para o sistema de estatísticas e upgrades. Por exemplo, habilidades e perks - termo em referência aos bônus especiais que podem ser adquiridos - não estão mais atreladas ao vestuário do personagem, permitindo que os jogadores realmente personalizem sua experiência.

O sistema de combate veicular também foi aprimorado, tornando mais gratificante a experiência de se envolver em perseguições de alta velocidade. Para novatos, vale começar alocando pontos em habilidades que se alinham com seu estilo de jogo preferido; isso faz toda a diferença.

A qualidade gráfica do jogo é algo que merece destaque. Night City nunca pareceu tão viva e os gráficos mantêm você completamente imerso no mundo. Claro que há detalhes que ainda podem ser polidos, mas em termos de clareza e desempenho, o jogo é um espetáculo à parte. A atenção aos detalhes é meticulosa, tornando cada cena mais crível.

O som não fica atrás. Os efeitos sonoros e a trilha sonora foram cuidadosamente construídos para dar ao jogo uma atmosfera única. Sons de armas e veículos são claros e realistas, contribuindo para o imediatismo da experiência. Músicas e efeitos sonoros não são intrusivos, mas sim parte essencial da narrativa.

Falando em narrativa, o enredo é cativante e oferece múltiplas possibilidades de escolha, o que aumenta a rejogabilidade. V, o protagonista, e Johnny Silverhand, interpretado por Keanu Reeves, possuem uma química interessante e evoluem ao longo do jogo.

Se você gostou da dinâmica entre personagens em jogos como Mass Effect, aqui há algo semelhante, mas com um toque de distopia cyberpunk. A história e os personagens são bem desenvolvidos e trazem uma profundidade que faltava na versão inicial do jogo.

A campanha Phantom Liberty, por exemplo, coloca V no papel de um superespião e envolve missões cheias de adrenalina que podem ser comparadas a títulos cinematográficos. O jogo não é curto; você vai gastar uma boa quantidade de horas explorando Night City, sem contar as diversas missões secundárias e atividades paralelas que te prendem ao jogo.

A expansão adiciona ainda mais conteúdo e, consequentemente, mais horas de jogo. É um investimento de tempo e dinheiro que, na nossa opinião, vale a pena.

Claro, ainda há espaço para melhorias. Alguns erros pontuais podem ocorrer, e o sistema de diálogos por vezes parece um pouco limitado. Essas falhas, no entanto, não comprometem a experiência geral que agora, mais do que nunca, parece completa e bem realizada. Esta análise foi feita com base em uma cópia paga do jogo. Cyberpunk 2077, com sua expansão Phantom Liberty, está finalmente próximo do jogo que muitos de nós esperávamos que fosse.

Apesar de Cyberpunk 2077 estar disponível para os consoles da geração anterior também, Phantom Liberty está disponível apenas para PC, Playstation 5 e XBOX Series X|S.

Davi Rocha é integrante do canal de Youtube Bacontástico