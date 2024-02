Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 6 de janeiro (06/01)

Foto: César Almeida/divulgação "Ferreira na Cadeira de Basquiat", parte da exposição "50 anos Ferreira de Arte"

A exposição "50 anos Ferreira de Arte" será inaugurada nesta terça-feira, 6, na Caixa Cultural Fortaleza. A mostra homenageia o artista pernambucano Ferreira, nome artístico de José Ferreira de Carvalho, e revela as diversas fases durante sua carreira. Os trabalhos evidenciam um recorte da produção de Ferreira em seis períodos estilísticos (Naif; Eu e Os Mestres; Cerâmicas; Satye; Abstrata e Amazônia). "50 anos Ferreira de Arte" segue até 7 de abril.

Quando: terça-feira, às 19 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuita

Canal Brasil

O Canal Brasil investe na programação do Carnaval com maratona de filmes. Nesta terça-feira, 6, destaque para a exibição de "Memória do Samba" (2008) e "Madrinhas do Carnaval" (2006); ambos dirigidos por Alexandre Iglesias. A programação segue até o sábado, 10.

Onde assistir: Canal Brasil

Mostra Retroexpectativa

O Cinema do Dragão segue com a programação da Mostra Retroexpectativa. Com curadoria elaborada por Fábio Rodrigues Filho e Kênia Freitas, o projeto apresenta mais de 75 filmes. Nesta terça-feira, 6, destaque para a exibição do filme "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho.

Quando: terça-feira, 6, às 14 horas

Onde: Sala 2 do Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira)

Ingressos disponíveis na bilheteria física e no Ingresso.com

Jorge Vercillo

O cantor e compositor Jorge Vercillo comemora 30 anos de carreira com show no Teatro RioMar, localizado no RioMar Fortaleza, que será realizado no dia 6 de julho. O espetáculo faz parte de uma série de apresentações que o cantor fará em 15 cidades brasileiras. Jorge Vercillo já lançou 15 álbuns de estúdio, além de quatro DVDs e diversas participações em trilhas sonoras de novelas brasileiras. Os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no Uhuu.

Quando: sábado, 6 de julho, às 20 horas

Onde: Teatro RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: a partir de R$ 90

Mais infos: @teatroriomarfortaleza

Peter Pan

Estão disponíveis os ingressos para o espetáculo "Peter Pan - Uma Aventura na Terra do Nunca", que será realizado no Theatro Via Sul. A montagem adapta a história de J. M. Berrie e apresenta a história do personagem ao público. Junto com a amiga

Sininho, Peter acaba na Terra do Nunca. As entradas podem ser adquiridas no Uhuu.

Quando: 24 de fevereiro

Onde: Theatro Via Sul (av. Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: a partir de R$ 25

