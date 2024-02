Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 7 de fevereiro (07/02)

Foto: Amelie Holanda/divulgação Cena Ocupa inicia temporada com espetáculo "Mapas de Voo", no Centro Dragão do Mar

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura segue com ações da Cena Ocupa. Nesta quarta-feira, 7, destaque para a apresentação de "Mapas de Voo". A montagem de Caroline Holanda traz um espetáculo de cubos que dançam por motivação eólica. Entre aproximações, distanciamentos, trajetórias retas, circulares, lentas, rápidas, em conjunto ou isoladas, a produção permite que o público observe a dança dos cubos. Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria física do equipamento.

Quando: quarta-feira, 7, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Curso

O Theatro José de Alencar (TJA) continua com inscrições abertas para o curso de "Elaboração de Portfólio e Material Artístico", ministrado pela jornalista Alí Nacif. As aulas tratam de organização de trajetórias artísticas visando a apresentação para o mercado de trabalho. Os encontros acontecem no TJA nos dias 27 e 29 de fevereiro, e 2 de março.

Quando: inscrições até 9 de fevereiro

Inscrições: encurtador.com.br/jqHK2





Seminário

A Pinacoteca do Ceará promove o seminário "O direito à cultura na infância e adolescência: classificação indicativa e mediação cultural em museus" nesta quinta-feira, 8. A atividade discute temas como a participação de crianças e adolescentes nos espaços expositivos. A programação conta com debates sobre "Classificação indicativa no Brasil", às 14 horas, e "Classificação indicativa e mediação cultural em museus", às 17h30min.

Quando: quinta-feira, 8

Onde: Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de maio, s/n - Centro)





Cena Absurda

A Casa Absurda abre convocatória para o Ano II da Cena Absurda - Escola Livre de Encenação para artistas do Sertão Central e Centro Sul do Ceará. O projeto oferecerá aos selecionados o acompanhamento de um processo criativo para, depois de seis meses de percurso formativo, integrar uma temporada na

Casa Absurda.

Inscrições e mais infos: linktr.ee/casa.absurda

Onde: Casa Absurda (rua Isaac Meyer, 108 - Aldeota)

Instagram: @casaabsurda

As Marvels

O filme "As Marvels", de Nia DaCosta, estreia no streaming nesta quarta-feira, 7, na plataforma Disney . Protagonizado por Mônica Rambeau (Teyonah Parris), Carol Danvers (Brie Larson) e Kamala Khan (Iman Vellani), o longa faz parte do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). A produção é uma sequência do filme "Capitã Marvel" (2019) e da série "Ms. Marvel" (2022). Após tomar de volta sua identidade dos Kree e vingar-se da Inteligência Suprema, Carol Danvers (ou Capitã Marvel) enfrenta consequências não imaginadas.

Onde assistir: Disney

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp