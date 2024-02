Carnaval 2024: programação gratuita de shows começa no fim de semana

Foto: Reprodução/ Instagram Show de Maria Rita encerra Carnaval em Fortaleza

Agora é oficial, o Carnaval está mais perto do que nunca! Fortaleza já se prepara para receber de sábado, 10, a terça-feira, 13, atrações para todos os tipos de público, misturando axé, forró, samba e muito mais. A festa vai se espalhar por oito polos na Capital, entre os destaques da folia estão os shows de Diogo Nogueira, Maria Rita, Zeca Baleiro, Solange Almeida, Baby do Brasil, Márcia Fellipe e Criolo.

Além deles, os artistas cearenses estão em peso presentes em toda a programação. Temos as bandas Os Transacionais, Luxo da Aldeia, Superbanda, Bloco Mambembe, Banda Frevilhando, Banda Pimenta Malagueta e muito mais.

Os eventos serão realizados nos polos Benfica, Domingos Olímpio, Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Parque Rachel de Queiroz, Mocinha, Passeio Público e Aterrinho da Praia de Iracema.

Promovendo atividades para foliões de todas as idades, o Ciclo Carnavalesco da cidade e suas atrações são gratuitas e toda a programação pode ser conferida no portal do O POVO.

Na Avenida Domingos Olímpio, por exemplo, os tradicionais desfiles dos maracatus, afoxés, escolas de samba, blocos e cordões vão invadir o espaço e encantar a todos com mais um ano de apresentações memoráveis. No local também haverá arquibancadas montadas.

No polo Passeio Público, a programação será dedicada ao público infantil, com apresentações de Charanga Tio Marcão Lindão e Banda, Tia Samila e Sua Turma, Bloquinho da Aquarela e Banda Pacote de Biscoitto

No Mercado dos Peões, muito frequentado pelos jovens da Capital, a folia fica por conta das atrações Mateus Portela e Banda, Banda Donaleda, Vitória Fernandez e Banda, Frevilhando, Banzobeat, Alê Eloi e As Alencarinas e durante os intervalos de shows, a música fica por conta do DJ Adrian Brasil.

Na Praça João Gentil, Gabriel Vasconcelos e Banda iniciam o Carnaval no local no sábado, 10, e Luxo da Aldeia encerra o primeiro dia de festa por volta das 18h30min. Ao longo dos quatro, as atrações Banda Raízes do Griô, Fabiano Brandão e Banda, Di Ferreira e Banda Samba de Odé, Maracatu Solar, Anderson Monteiro e Banda, Os Alfazema e Banda Brasilis também passam por lá.

Famosa por ser um local onde recebe seu público com carinho e faz lindas festas de samba, no polo da Mocinha acontece durante todo o período carnavalesco o bloco Num Ispaia Senão Ienche.

Noites Transacionais

A banda Os Transacionais, se apresenta no Aterrinho da Praia de Iracema na segunda, 12, com um vasto repertório passando pelos clássicos de Ednardo, Fausto Nilo, Fagner e Petrúcio Maia, além do frevo pernambucano e dos hits do trio elétrico de Dodô e Osmar.

Jolson Ximenes, vocalista e baixista da banda, conta que a preparação do grupo para o intenso período carnavalesco está sendo tratado de maneira muito zelosa e com cuidado, para entregar para o público um bom espetáculo. E que pretendem fazer o show com um repertório para enaltecer a verdadeira música carnavalesca do Brasil.

"Vai ser um show que vamos registrar em áudio e vídeo, para possivelmente lançar uma espécie de 'DVD virtual' do Transacionais no Carnaval. O show vai ter uma sonoridade, estética e pegada diferente. O repertório vai ser mais direcionado à questão da música carnavalesca propriamente dita, principalmente a tudo que a gente toca no Carnaval do trabalho do Fausto Nilo. É um show extremamente aguardado pela gente", declara o vocalista da banda.

Sobre a banda conseguir fazer com que o público de todas as idades curtam seus shows, Jolson destaca que a relação "público-banda" foi uma sementinha plantada há mais de 15 anos com o intuito de fazer música popular brasileira, independente de estilo, movimento e região, assim, agradando a todos que escutam.

"Temos uma pegada de músicos que vêm do rock e estamos tentando trazer esse novo formato de se consumir música com versões mais curtas do Tik Tok. Então, em um intervalo de normalmente duas horas, a gente consegue tocar 50 músicas. Atendendo essa expectativa ansiosa do público mais jovem, e ao mesmo tempo conseguindo entregar o que a gente sempre se propôs, que é música retrô-brasileira. E esse carinho advém disso, dessa troca verdadeira que o Transacionais se propõe a fazer com o público", expõe Jolson Ximenes.





Programação de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema

Sábado, 10 de fevereiro



17h30min - DJ Ada Porã



18h30min - Superbanda



20h30min - Márcia Fellipe



22h30min - Zeca Baleiro

Domingo, 11 de fevereiro



17h30min - DJ Fish Vinil



18h30min - Grupo DTF Elétrico



20h40min - Alanzim Coreano



22h40min - Diogo Nogueira



Segunda-feira, 12 de fevereiro



17h30min - DJ Silas



18h30min - Os Transacionais



20h30min - Solange Almeida



22h30min - Criolo



Terça-feira, 13 de fevereiro