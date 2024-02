Grupo de dança amazonense se apresenta na Caixa Cultural

Foto: Divulgação/ Michael Dantas Grupo amazonense de dança se apresenta na Caixa Cultural

Acontece nos dias 15 a 18 de fevereiro na Caixa Cultural de Fortaleza, apresentações da companhia Corpo de Dança do Amazonas do projeto Circulação Amazônia. Além de dois espetáculos dirigidos por Mário Nascimento, também serão oferecidas duas oficinas de dança contemporânea. O evento é gratuito e a reserva pode ser feita a partir de 5 de fevereiro pelo site da Caixa Cultural.

O primeiro espetáculo se chama Rios Voadores e terá apresentações nos dias 15 e 16, às 20 horas. Dirigido por Rosa Antuña, o projeto traz à cena a importância da preservação do meio ambiente como ponto crucial para o equilíbrio do planeta.

Já o segundo espetáculo, nomeado TA - Sobre ser Grande, é de Mário Nascimento, e terá apresentações nos dias 17, às 20 horas, e no dia 18, às 19 horas. O evento reúne bailarinos para representar uma tribo da etnia Tikuna e expressar o sentimento de ser da região Norte do Brasil.

Saiba mais sobre o Corpo de Dança do Amazonas

A companhia foi criada em 1998 pelo Governo do Estado do Amazonas para compor os corpos artísticos do Teatro Amazonas. E hoje é referência em dança contemporânea no Amazonas e na região Norte do país, mantendo uma programação artística com repertório diverso.

Vem construindo um patrimônio material reconhecido nacionalmente, com mais de 60 obras realizadas com a colaboração de artistas convidados do Brasil e do exterior, que mostram a diversidade cultural local por meio da pluralidade da dança contemporânea, levando em consideração a singularidade da Amazônia, assim como a diversidade e a abrangência da cultura.



Circulação Amazônia: Corpo de Dança do Amazonas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza - Avenida Pessoa Anta, 287

Quando: 15 a 18 de fevereiro

Horário: quinta a sábado, 20h; domingo, 19h

Ingressos: disponíveis no site da Caixa Cultural

Inscrições para as oficinas: a partir de 5 de fevereiro

Mais Informações: (85) 3453-2770 ou Instagram @caixaculturalfortaleza