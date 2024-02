Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Álex de Pablo/Divulgação Estreia no Cinema do Dragão nesta quinta-feira, 8, o filme francês "As Bestas"

Estreia no Cinema do Dragão o filme "As Bestas". Um casal se muda para uma vila no interior da Galícia para ter proximidade com a natureza. Eles têm uma vida sossegada, mas não têm boa relação com os outros habitantes. Uma recusa acentua o desentendimento com a vizinhança, levando a situação ao limite.

Quando: quinta-feira, 8, às 19h30min

Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria

A Cor Púrpura

A grande estreia nos cinemas nesta semana de Carnaval é o musical "A Cor Púrpura", que entra em cartaz nesta quinta-feira, 8, e é baseado na clássica história homônima escrita por Alice Walker. Separada da irmã e dos filhos, Celia enfrenta diversas dificuldades em sua vida, incluindo um marido abusivo. Com o apoio da cantora Shug Avery e de sua enteada, a protagonista encontra força nos laços inquebráveis de um novo tipo de sororidade. O filme é feito pelo mesmo roteirista do musical da Broadway de 2005.

Jazz & Blues

O Festival Jazz & Blues em Guaramiranga chega à 25ª edição neste fim de semana. O evento reúne shows, bate-papos e oficinas. A abertura é nesta sexta-feira, 9, com show da Orquestra de Sopros de Pindoretama na Pousada dos Capuchinhos.

Quando: de sábado, 10, a terça-feira, 13; abertura sexta-feira, 9, às 19 horas

Onde: Guaramiranga; abertura na Pousada dos Capuchinhos (Ladeira da Gruta - Centro, Guaramiranga)

Programação: jazzeblues.com.br

Gratuito

Carolinas

Prorrogada até 14 de fevereiro, segue disponível para visitação a mostra "Festa, Baia, Gira, Cura", de Jean dos Anjos. A exposição apresenta as religiões de matriz afroindígenas e nasceu a partir da historicização dos terreiros e dos festejos do terreiro de Umbanda e Candomblé Cabana do Preto Velho da Mata Escura | Ilé Àsé Ojú Oyá.

Quando: de quarta a sexta, das 9h às 18h, e, excepcionalmente neste final de semana do Carnaval, das 14h às 18h

Onde: Museu da Cultura Cearense (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

Marte Um

Está disponível na plataforma de streaming Globoplay o filme "Marte Um", dirigido por Gabriel Martins. O drama nacional apresenta a história da família Martins, que vive tranquilamente nas margens de uma grande cidade brasileira após a posse de um presidente de extrema-direita. Família negra de classe média baixa, eles sentem a tensão da nova realidade e cada integrante vive seus conflitos pessoais.

Onde: Globoplay

Salão Universitário

Fica disponível para visitação apenas até esta sexta-feira, 9, a mostra "IV Salão Universitário da UFC". A exposição coletiva realizada no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) é um projeto de valorização de jovens talentos da universidade.

A iniciativa reúne trabalhos em diversas mídias.