Rock in Rio 2024: Katy Perry, IZA e Gloria Gaynor são confirmadas

Foto: Reprodução/Anthony - Divulgação/Marvin - Reprodução/Sansotta Katy Perry, Iza e Gloria Gaynor são anunciadas no Rock in Rio 2024

A cantora Katy Perry foi anunciada nesta terça-feira, 6, como uma das atrações do Rock in Rio 2024. A artista será headliner do Palco Mundo no dia 20 de setembro, mesmo dia em que a brasileira Ivete Sangalo se apresentará.

Gloria Gaynor, dona do hit “I Will Survive” também foi anunciada no line-up do mesmo dia, mas como atração do Palco Sunset. A cantora Iza será a responsável por encerrar as apresentações deste palco na data.

VEJA TAMBÉM| Katy Perry vende direitos autorais de suas músicas, diz site

Já no palco Global Village, a cantora e compositora beninense Angelique Kidjo teve sua apresentação confirmada pela a organização do evento.

O Rock in Rio completa 40 anos este ano e, como uma das ações comemorativas, traz de volta o “Dia Delas” — quando uma das datas da programação tem o line-up composto apenas por mulheres. Neste ano, o momento acontece no dia 20 de setembro.

MAIS ROCK IN RIO| Programação com datas de Imagine Dragons e Ed Sheeran

Katy Perry será atração principal no Rock In Rio

O ano de 2024 também marca a volta da norte-americana Katy Perry ao Brasil, após seis anos sem vir, e a terceira edição em que ela se apresenta no festival — as anteriores foram em 2011 e 2015.

A dona dos hits “Firework” e "Dark Horse” era um dos nomes mais especulados nas redes sociais para se apresentar no festival e sua participação já tinha sido "confirmada" anteriormente pelo jornalista e colunista do jornal O Globo, Ancelmo Gois.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.