Carnaval 2024: Programação no Ceará abre nesta sexta com Ivete Sangalo

Foto: Rafa Mattei/Divulgação Ivete Sangalo é uma das atrações do Carnaval em Aracati nesta sexta, 9

A programação do Carnaval 2024 começa oficialmente nesta sexta-feira, 9, em todo o País. No Ceará, diversos municípios abrem seus polos carnavalescos para os foliões que estão na cidade para aproveitar o feriado festivo.

Um dos destinos mais procurados do Estado, Aracati, terá sua sexta-feira de Carnaval comandada pela baiana Ivete Sangalo, a partir das 20 horas. Mari Fernandes e Diego Facó também animam a noite da cidade litorânea.

A folia de Quixadá também inicia no dia 9 de fevereiro na Praça José de Barros e terá duração de de cinco dias. Para a data de abertura, Taty Girl é a principal atração, sendo acompanhada de DJ Breno Almeida e Rômulo Santa Ray.

Em Santa Quitéria, na região do sertão de Cratéus, a edição de 2024 da SanFolia começa a partir das 22 horas com Betinho Ferraz, Messon e Chicabana. As apresentações acontecerão no Parque de Exposições do município.

Na capital cearense, Fortaleza, o Baile à Fantasia do Zé agita os foliões no Theatro José de Alencar, a partir das 18 horas. O evento é gratuito, mas é obrigatório estar fantasiado ou de máscara, e a capacidade máxima de 1.200 pessoas será respeitada. Para animar o público, Lena Oxa, DJ Guga de Castro, banda Pimenta Malagueta e bloco Pra Quem Gosta é Bom são atrações da noite.

Para aqueles que querem curtir o Carnaval 2024 com um ritmo de música diferente, dois pontos da cidade vão oferecer a festividade, mas embalada com sons de rock. O Carnarock, do Floresta Bar, e a versão roqueira de Carnaval, do Hard Rock Café Fortaleza, durarão cinco dias, iniciando nesta sexta-feira, com tributos a bandas como Queen.

O Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, contudo, começa apenas no sábado, 10, em oito polos da cidade. O destaque vai para o Aterrinho da Praia de Iracema que tem como uma das atrações Zeca Baleiro, e para o Mercado dos Pinhões que trará o Bloco Mambembe.

No sábado também começa a folia no município de São Gonçalo do Amarante, que terá seis polos de festas. Na praia da Taíba, um deles, Débora Lee, Taty Girl, DJ dos Santos e Forró Real se apresentarão na noite. Já em Croatá, a noite é agitada por Forró Kativo, Ivvo Brown, DJ Reinaldo e Lagosta Bronzeada.

Ipu, na Serra da Ibiapaba, os shows acontecem na Estação Ferroviária, no Centro, com as atrações se apresentando em trios elétricos. O primeiro dia do IpuFolia 2024 terá shows de Thairone Andrade e Vítor Fernandes.

Ainda na serra, mas longe do calor dos trios elétricos, o Festival de Jazz & Blues homenageia Rodger Rogério em Guaramiranga. Serão quatro dias com shows, bate-papo, atividades formativas e infantis, divididos entre nove locais. Os principais shows acontecem na Cidade Jazz & Blues, nome dado à tenda montada no Estádio Municipal Jean Bardawil. As sessões são diárias, das 17 às 21 horas.

