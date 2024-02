Áries 21/03 a 20/04 Como alerta a tensão com Júpiter e Urano, é importante conciliar diplomaticamente as ambições e evitar misturar finanças e relacionamentos. A Lua Nova na área de amizades tende a promover abertura social e renovar as atividades desenvolvidas em grupo.

Touro 21/04 a 20/05 Busque se manter perseverante frente às dificuldades, que podem ganhar corpo nesse momento. Seus objetivos podem se renovar em meio à expansão mental promovida pelo encontro da Lua Nova com Mercúrio e o Sol na casa do trabalho, renovando à sua trajetória profissional.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro da Lua Nova com Mercúrio e o Sol na área espiritual tende a lhe fazer buscar experiências que ampliem seus horizontes, enquanto renova sua fé na vida e em si mesma. Contudo, é preciso evitar radicalizar e se lançar em aventuras, a fim de evitar riscos.

Câncer 21/06 a 22/07 Convém ser reservada quanto às suas ideias para evitar interferências externas. A tendência é que você encontre uma série de recursos interiores com a Lua Nova no setor íntimo, deixando-lhe mais segura frente aos seus objetivos.

Leão 23/07 a 22/08 Com a Lua Nova na área de relacionamentos, suas parcerias podem passar por um momento de renovação de interesses, motivando novos projetos. No entanto, é importante evitar que a empolgação lhe faça adotar responsabilidades fora de possibilidades reais, visto a tensão com Júpiter e Urano.

Virgem 23/08 a 22/09 Procure não permitir que a impulsividade gere ações precipitadas, como alerta a tensão com Júpiter e Urano. A Lua Nova no setor do cotidiano tende a lhe deixar mentalmente estimulada frente aos processos de gestão, renovando as atividades desenvolvidas na rotina.

Libra 23/09 a 22/10 É importante ser prudente com as finanças, evitando gastar por impulso. Com a Lua Nova na área dos prazeres, estímulos intelectuais e criativos tendem a ganhar corpo, fazendo com que isso se reflita de forma positiva nas demandas do dia a dia e na interação social.

Escorpião 23/10 a 21/11 Busque ser diplomática nos conflitos interpessoais, evitando reagir a provocações, conforme alerta a tensão promovida por Júpiter e Urano. Sua disposição na vida doméstica pode se elevar, o que revitaliza projetos no âmbito da vida privada e a gestão do dia a dia.

Sagitário 22/11 a 21/12 Tente seguir confiante e adaptar seus projetos aos desafios práticos e interpessoais. Este momento astrológico tende a ser marcado por um aflorar de ideias, o que condiz com seus ideais perante a vida, visto que a Lua Nova encontra Mercúrio e o Sol no setor da comunicação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O pensamento tende a se expandir em prol dos processos de gestão, o que lhe ajuda a otimizar investimentos e recursos materiais, visto que a Lua Nova encontra Mercúrio e o Sol na área financeira. Cuidado para não deixar que a empolgação lhe leve a exagerar nos gastos.

Aquário 21/01 a 18/02 É importante não deixar de fazer uma análise de riscos para evitar imprudências, como alerta a tensão desse trio com Júpiter e Urano. Seus ideais tendem a se renovar e lhe guiam na busca por oportunidades na vida, considerando o advento da Lua Nova em seu signo.