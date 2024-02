Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 9 de fevereiro (09/02)

Foto: Naya Oliveira e Sunny Maia/Divulgação "Kila & Mauna", dirigido por Ella Monstra

Esta sexta-feira, 9, é o último dia para visualizar os curtas da 27ª edição da Mostra Tiradentes disponíveis na plataforma Itaú Cultural Play. Entre os títulos, estão disponíveis os filmes cearenses "Jaci", de Bruno Lobo La Loba, e "Kila & Mauna", de Ella Monstra. Também estão presentes "Ramal", de Higor Gomes; "Até o Último Sopro", de Benjamin Medeiros e "Rei da Ciranda Pesada", de Cíntia Lima. A parceria entre a plataforma e o festival acontece pela primeira vez e possibilita a exibição de curtas também produzidos nos estados de Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo,

Onde assistir: itauculturalplay.com.br

Exposição

A exposição "Festa, Baía, Gira, Cura" continua em exibição no Museu da Cultura Cearense (MCC) até o dia 14 de fevereiro. Fruto de pesquisa e produção artística do antropólogo e fotógrafo Jean dos Anjos, a mostra reúne um acervo de fotos, documentos, imagens e esculturas das festas da umbanda e do candomblé no Ceará.

Quando: quarta a sexta-feira, das 9h às 18 horas; sábados, domingos e feriados, das 13h às 18 horas

Onde: MCC (av. Presidente Castelo Branco, s/n - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais infos: (85) 3488-8624

Baile Iracemado

O Moto Libre continua com a segunda edição do Baile Iracemado, com programação que acontece desde quinta-feira, 8, e segue até o dia 12. Nesta sexta-feira, 10, destaque para a Grande Roda de Samba com Theresa Rachel Convida Marilene e Belinho Convida Kildare. As próximas datas reúnem Batuk do Dipas, Alfazemas, Bode Beat e outros.

Quando: sexta-feira, 8, a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25

Ingressos no Sympla

Carmem Miranda

O Canal Brasil homenageia os 115 anos de nascimento da cantora Carmem Miranda nesta sexta-feira, 9, com o especial "Cantoras do Brasil: Roberta Sá Canta Carmem Miranda", dirigido por Simone Elias. A programação especial segue com exibição do curta curta "Carmen Miranda", dirigido por Jorge Ileli, e do documentário "Carmen Miranda - Bananas Is My Business", de Helena Solberg.

Quando: sexta-feira, 9, a partir das 14h20min

Onde assistir: Canal Brasil

Música

O Museu da Imagem e do Som (MIS - CE) promove apresentação da banda Parahyba e Cia. Bate palmas, composta por Parahyba de Medeiros, Elane Fideles, Amanda Fideles, Cícero Mário, Zé Jeorge, Kássia Oliveira e Danilo Duarte. O repertório da apresentação trará músicas autorais e de outros compositores, direcionadas para públicos de todas as idades.

Quando: sexta-feira, 9, às 18 horas

Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp