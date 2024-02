Carnaval do Recife: holograma de Chico Science emociona público

Foto: Wagner Ramos/ PCR Imagem/ Divulgação Holograma de Chico Science foi utilizado na performance da música "A Praieira"

A programação do Carnaval do Recife começou nesta quinta-feira, 8, com surpresas. Uma delas foi o holograma do cantor Chico Science (1966 - 1997), que emocionou o público do Marco Zero, no bairro Recife Antigo, ao simular uma performance da música “A Praiera”.

O vídeo do artista foi feito com inteligência artificial e marcou a abertura do show “Recife, Cidade do Mangue”, comandado pela cantora e compositora Louise, filha de Chico. O momento também teve a participação de Céu, Isadora Melo, Ylana Queiroga, Jorge Du Peixe, Maciel Salu, Toca Otgan e Nailson Vieira.

ENTENDA | 30 anos de Manguebeat: a relevância do movimento para a cena cultural brasileira

A performance foi finalizada com vibração da multidão presente. "Meu pai deixou uma marca muito bonita nessa cidade e é meu dever honrar essa marca", enfatizou Louise durante o espetáculo que contou com músicas como "Balancê" e "Computadores Fazem Arte".



Chico Science, idealizador do movimento Manguebeat, é homenageado na folia recifense ao lado da cantora Lia de Itamaracá.

Carnaval do Recife tem maracatu, Gilberto Gil e mais

A cidade pernambucana deu início a um Carnaval de seis dias que segue até terça-feira, 13. Além da homenagem a Chico Science, o evento de abertura no palco do Marco Zero também teve shows de Olodum e Tumaraca, Orquestra Popular do Recife, Gilberto Gil e Raphaela Santos.

"A gente vai ter 49 polos, três mil atrações. Destas, 98% são da nossa terra. (Vamos) fazer o maior Carnaval da nossa história", explicou o prefeito João Campos (PSB) durante coletiva de imprensa realizada na quinta-feira, 8.

*Repórter viajou a convite do evento