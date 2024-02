Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 10 de fevereiro (10/02)

Foto: Centerplex Cinemas/Divulgação Via Sul Shopping faz promoção em ingressos para o cinema

Cinemas da rede Centerplex realizam promoção na semana de Carnaval. No North Shopping Maracanaú e no Via Sul Shopping, dois ingressos comprados juntos saem por R$ 15 (apenas para filmes 2D). A rede Kinoplex também faz promoção no North Shopping Fortaleza com inteira a R$ 25 nos dias de Carnaval. Na terça-feira, 13, os espectadores que comprarem um ingresso ganham o segundo gratuitamente.

Quando: até quarta-feira, 14

Onde: Shoppings Via Sul, North Shopping Fortaleza e North Shopping Maracanaú





Bailinho de Carnaval

O shopping RioMar Fortaleza promove neste sábado, 10, o Bailinho de Carnaval. A programação conta com apresentações do Bloquinho Tac Tacs e Banda Reite. O público ainda confere o Bloquinho da Betânia Kids com ponto para tirar selfies, brindes, jogos interativos, brinquedos infláveis, espaço instagramável e área gastronômica.

Quando: sábado, 10, das 17h às 21 horas

Onde: RioMar Fortaleza, no estacionamento da Lagoa do Papicu (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Acesso gratuito





Planetário

O Planetário Rubens de Azevedo realiza neste sábado, 10, a atividade Música nas Estrelas, com sessões especiais que combinam projeções de vídeo imersivo na cúpula com trilhas musicais. As sessões conduzem o público a uma viagem imaginária pelo tempo e pelo espaço, entre nebulosas, galáxias, constelações e exoplanetas.

Quando: sábado, 10, às 16 horas

Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito; necessário retirar convite uma hora antes, na bilheteria do Planetário, sendo disponibilizados 50 lugares por sessão

Illa Mare

O restaurante Illa Mare conta com apresentações de Carnaval neste sábado, 10. Às 13 horas, o grupo Roda das Minas comanda uma roda de samba no estabelecimento. Depois, às 15 horas, o cantor cearense Marcos Lessa realiza o Bloquinho do Lessa. O empreendimento promove programação de Carnaval até segunda-feira, 12.

Quando: sábado, 10, a partir das 13 horas

Onde: Illa Mare (Av. Beira Mar, 3821 - Meireles)

Instagram: @restauranteillamare

