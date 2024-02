Foto: Lucasfilm/Divulgação Star Wars

Domingo, 11, é o último dia para o público conferir a Missão Star Wars, evento licenciado pela Disney no RioMar Fortaleza. A atração conta com labirinto vertical, estação de game com realidade virtual e oficinas de jogos. Ao fim das brincadeiras, os visitantes ainda iniciam o treinamento Jedi. Ingressos no app do RioMar Fortaleza.

Quando: até domingo, 11, das 13h às 21h

Onde: Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quanto: R$ 15 (meia) e

R$ 30 (inteira)

Carnaval do Tempero

A barraca de praia Tempero do Mar promove o Carnaval Temperado. Neste sábado, 10, os destaques são samba e pagode no repertório. No domingo, 11, será a vez do público curtir "axé das antigas". No dia seguinte, os foliões participam do baile à fantasia. Para finalizar, o Tempero do Mar promete a terça-feira, 13, como o dia mais "animado".

Quando: sábado, 10, a terça-feira, 13, a partir das 15 horas

Onde: Tempero do Mar (Av. Zezé Diogo, 2780 - Praia do Futuro)

Quanto: a partir de R$ 20; vendas no Sympla

Arena Iracema

A Arena Iracema promove Carnaval com mais de 20 atrações ao longo de quatro dias de programação. Neste domingo, 11, destaque para Bloco Mambembe, Bandarena, Dipas, Breno Mendes e Vinicius Lima. Em todos os dias tem caipirinha liberada por duas horas.

Quando: domingo, 11, a terça-feira, 13, das 16h às 22 horas

Onde: Arena Iracema (av. Monsenhor Tabosa, 388 - Centro)

Quanto: a partir de R$ 30; vendas no Sympla

Instagram: @arenairacema

Baile Iracemado

O Moto Libre continua com a segunda edição do Baile Iracemado, com programação que acontece até o dia 12. Neste domingo, 11, destaque para a música de Superbanda e Os Alfazemas. As próximas datas reúnem Batuk do Dipas, Bode Beat e outros.

Quando: domingo, 11, a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 25

Ingressos no Sympla

Upgraded

A comédia romantica "Upgraded" já está disponível na plataforma de streaming Amazon Prime Video. No filme, Ana (Camila Mendes) é ambiciosa estagiária que sonha com uma carreira no mundo das artes enquanto tenta impressionar sua chefe. Ela conhece Will (Archie Renaux) em uma viagem de trabalho, que, por sua vez, a confunde com a chefe da jovem. O engano leva a um romance.

Onde assistir: Amazon Prime Video