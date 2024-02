A nova estrutura da Biblioteca Pública Estadual do Ceará foi inaugurada em 2021, dividindo seu acervo em Obras Raras, Obras Gerais, Periódicos, Microfilmagem, Coleção Ceará, Artes e Iconografia e Atualidades. O equipamento também oferece área dedicada ao público infantil, com espaço recreativo. Os livros, revistas e jornais do acervo estão disponíveis para consultas no local. Em caso de empréstimo de livros, é necessário realizar um cadastro antes, apresentando RG e um comprovante de residência. Os títulos, de clássicos a obras recentes, podem ficar com o leitor por 15 dias, com direito a renovação por mais um quinzena. Em caso de não devolução dentro do prazo, uma multa no valor de R$ 1 será cobrada por dia e por livro.

Onde: av. Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil

Horário de funcionamento: terça a sexta, de 9 às 20 horas; sábado e domingo, de 9 às

17 horas

Instagram: @bece_bibliotecaestadualdoceara

Site: www.bece.cultura.ce.gov.br