O SANTO São Valentim

São Valentim viveu na cidade de Roma, no tempo do imperador Cláudio II. O Império passava por muitos problemas, perdendo várias batalhas. O imperador atribuiu a culpa pelas derrotas aos soldados solteiros. Então, o imperador decretou uma lei que proibia o casamento dos soldados. As colocações de São Valentim sobre o matrimônio, como sacramento, deixaram o imperador e o povo impressionados. Por isso, ele foi colocado em prisão domiciliar. Ele ficou na casa do prefeito de Roma. E todos lá eram pagãos. Uma das filhas do prefeito era cega. Pelas orações de São Valentim, a moça foi curada milagrosamente e toda a família do prefeito se converteu ao cristianismo.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp