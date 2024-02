Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 14 de fevereiro (14/02)

Foto: Chiabella James/ Divulgação Kingsley Ben-Adir como Bob Marley no filme 'One Love'

Estreia nesta quarta-feira nos cinemas brasileiros, 14, o filme "Bob Marley: One Love". O longa, que conta com Kingsley Ben-Adir no papel principal, explora a vida e o legado do cantor e compositor que levou o raggae para o Mundo. A produção também integra a tentativa de assassinato em dezembro de 1976 em sua casa em Kingston; a aparição no concerto gratuito "Smile Jamaica", realizado dois dias após o ataque; seu período na Inglaterra e o retorno aos palcos com "One Love Peace Concert", de abril de 1978. A trilha sonora do filme já está disponível nas plataformas digitais. Com 17 faixas, o disco reúne alguns dos mais reconhecidos sucessos do jamaicano.

Quando e onde: Ingresso.com

Telecine

Novidades passam a integrar o catálogo do Telecine após o Carnaval. Um destaque é "Ruby Marinho: Monstro Adolescente", que chega ao acervo nesta quinta-feira, 15. Já está disponível o filme "Music", primeiro longa da cantora Sia. A história acompanha uma jovem kraken que está entrando na adolescência e, ao mesmo tempo, descobre que é herdeira de um reino submarino. A data também marca a seleção do catálogo do Festival de Berlim de 2024, que reúne mais de 20 filmes exibidos em outras edições.

Onde assistir: Telecine

The Eras Tour

A partir desta quinta-feira, 15, o filme "Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version)" estreia exclusivamente na plataforma Disney . Dirigido por Sam Wrench, o filme arrecadou mais de US$260 milhões nas bilheterias globais. A obra acompanha as gravações da "The Eras Tour", turnê realizada pela cantora em 2023. O filme do show ainda conta com "Cardigan" e outras quatro canções do set acústico.

Onde assistir: Disney+

Exposição

Segue aberta para visitação a exposição "Só de Brincadeira", do artista plástico Dim Brinquedim. Nascido Antonio Jader Pereira dos Santos, ele começou na arte por meio da confecção de brinquedos. Com o passar dos anos, o trabalho se expandiu para telas e esculturas. "Só de Brincadeira" reúne 13 esculturas lúdicas interativas com a proposta de explorar as formas de interagir com os objetos de arte.

Quando: aberta 24 horas, de segunda a domingo

Onde: MIS - CE (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Mais informações: @mis_ceara

Trunqueiras

O Dragão do Mar segue com temporada do espetáculo "Trunqueiras", parte do projeto Cena Ocupa. As apresentações serão retomadas a partir desta quinta-feira, 15. A partir da figura da pombagira, entidade feminina comum nos terreiros de Umbanda, a obra se apresenta como uma experiência multissensorial de sons, cheiros, luzes e mudanças na temperatura.

Quando: quinta, 15, às 19h30min

Onde: Teatro do Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 -

Praia de Iracema)

Praia de Iracema) Quanto: RR20 (inteira)

Ingressos no Sympla

