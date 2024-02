Espetáculo teatral se desdobra em temáticas sobre vida e morte

Foto: Tim Oliveira/Divulgação Espetáculo "O Mundo Incompleto de Maria" chega ao Teatro Dragão do Mar, neste mês de fevereiro

“Dizem que a vida é o oposto da morte”, conta o personagem “Tempo” durante sua passagem pela primeira cena, que abre o espetáculo “O Mundo Incompleto de Maria”.

Estreia do grupo Harpia de Teatro, a peça em destaque entra em cartaz nos dias 17, 18, 24 e 25 de fevereiro, no Teatro Dragão do Mar. Entre as temáticas desenvolvidas pela peça, as reflexões levantadas pelos personagens ganham destaque.

O espetáculo parte da perspectiva de Maria, personagem central da trama. Durante sua trajetória, Maria luta contra a própria Morte para poder ter escolhas sobre seu destino, decisões essas que afetam sua vida antes mesmo do seu nascimento. Como consequência desse embate, todas as dimensões da existência de Maria são afetadas, dando início à sua jornada.

Escrito no período entre 2018 e o auge da pandemia do Covid-19, em 2021, o texto é de Iuri Cintra, cearense idealizador por trás deste trabalho, que também atua como diretor da peça. Sua ficção adentra em debates que se aprofundam sobre a própria vida e a multiplicidade de caminhos que cada ação pode gerar. Seus personagens, ora realistas (uma mãe, uma avó, um visitante), ora insólitos (o tempo, a morte) dão ao trabalho um aspecto metafísico e surrealista.

Os integrantes do grupo Harpia de Teatro são todos ex-alunos do Curso Princípios Básicos de Teatro (CPBT) de 2019. O elenco do “Mundo Incompleto de Maria” é composto por Bruna Richely, Gabriel Mantini, Iuri Cintra, Izabele Feijó, Klissia Memória e Rosana Braga Reis. A montagem tem figurino de Clara Uchôa e fotografia de Tim Oliveira.

Sobre o início da trajetória do espetáculo, Iuri compartilha: "Esse espetáculo nasceu de algumas inspirações que eu tive, ele começou o seu processo em 2018, eu assisti o espetáculo ‘A Casa’(releitura do romance de Natércia Campos), também lá no Teatro do Dragão. Então, é muito importante essa nossa temporada por lá, porque foi onde tudo começou."

E prossegue: “Eu fiquei na ânsia e na vontade de criar alguma coisa naquele estilo, naquela pegada, com aquela energia, aquele suspense, aquela coisa sombria, mas ao mesmo tempo muito bonita.“

O espetáculo traz diversas características e reflexões existencialistas, tornando “difícil sair dele sem se questionar um pouco sobre o sentido da vida”, como menciona Rosana Braga, atriz que interpreta o papel da Morte, na peça.

Sobre essas reflexões levantadas, Iuri acrescenta que o espetáculo se baseia e circula em torno da temática “vida e morte” durante todo seu percurso. Entretanto, o diretor comenta que as facetas de interpretações também são variadas de acordo com o público que assiste à peça. “O espetáculo tem muitas interpretações. A gente se apresenta e as pessoas que assistem vem conversar com a gente depois, e existe uma riqueza de soluções e de respostas que as pessoas vêm dar para a gente”, expressa.

Entrando no mérito dos personagens que se envolvem na trama, Rosana Braga fala sobre o seu papel como “Morte”. Para ela, “o maior desafio de interpretar a Morte no Mundo Incompleto De Maria é que ela não é exatamente um personagem com características fixas… Cada pessoa tem uma visão específica do que é a Morte. Alguns encaram com temor e distância, outros já a aguardam como uma visita indesejada, porém inevitável.”

A atriz compartilha que sua maior gratificação em participar do espetáculo é trabalhar com seus colegas de trabalho. “Trabalhar com gente querida revigora a alma, e o Harpia de Teatro é um grupo de muita troca e ensinamento”, compartilha a atriz, com emoção.

Com felicidade, Iuri comunica: “meu convite é insistente. Esse é um espetáculo que foi feito com muita vontade e pouquíssimos recursos e que no final ficou uma coisa linda”.

Como um convite para que as pessoas vão ao espetáculo, o diretor reforça que “é muito importante a gente ter contato com esse tipo de trabalho. A gente sempre tenta mostrar que dá para fazer. É muito difícil fazer teatro onde a gente vive e é por isso que a gente precisa dessa energia. Precisamos estar assistindo aos grupos e artistas locais que estão conseguindo fazer teatro, e se inspirar”, encerra.

