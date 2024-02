Peça "Um Amor Astronômico" acontece no Teatro Brasil Tropical

Foto: Divulgação/ Luís Costa Espetáculo "Um Amor Astronômico" vai contar a história de amor improvável entre o Sol e a Lua

Neste sábado, 17, estreia no Teatro Brasil Tropical o espetáculo "Um amor astronômico", que conta de maneira divertida a história do Sol e da Lua, um amor difícil de acontecer mas não impossível. Ele é do dia, ela da noite, um tem luz, a outra não e juntos vão exibir para o público uma reflexão sobre o respeito ao próximo e o quanto cada um pode se amar mesmo com as diferenças naturais.

O espetáculo faz parte do Grupo Comédia Cearense e tem direção de Luís Costa e produção de Erica Cardoso. Além dos personagens principais, a obra também apresenta a Terra e o Mercúrio, que abordam temas sobre a Via Láctea e a conscientização para preservação do meio ambiente.

Para o diretor, Luís Costa, o espetáculo é uma forma de apresentar para as crianças um pouco mais sobre a galáxia e também mostrar que a Terra está passando por problemas ambientais, tudo de forma lúdica.

"Dessa forma um pouco mais didática, mas que tem uma força conscientizadora, a gente consegue transmitir para as crianças a importância da preservação. Além de mostrar que temos que respeitar as diferenças do próximo. Precisamos observar que todo universo se respeita de alguma forma, todo mundo tem o seu local de vida, início, meio e fim. E eu acho que é assim que os seres humanos devem viver, na harmonia respeitando o próximo" declara o diretor.

Já a produtora Erica Cardoso, que também faz parte do elenco interpretando a Terra, conta que é de suma importância abordar esse assunto para que as crianças cresçam com o pensamento de serem a mudança no mundo.

"Amor ao próximo, respeito às diferenças, entendimento de que cada um de nós somos únicos e que temos um papel fundamental no planeta além de conscientização ambiental são as principais mensagens do espetáculo", expõe.

Espetáculo Um Amor Astronômico