Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Leonine/ Divulgação Filme 'Zona de Interesse' estreia esta semana no Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão retorna com programação atualizada após o Carnaval. Nesta semana, três novos filmes integram a lista de longas-metragens com sessões no equipamento localizado no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Estreando nesta quinta-feira, 15, “Zona de Interesse”, do diretor Jonathan Glazer, tem sessão de lançamento às 20 horas. Na sexta-feira, 16, a novidade é o filme “As Bestas”, de Rodrigo Sorogoyen, às 19h10min. Já no domingo, 18, a grande estreia do fim de semana no Cinema do Dragão é do filme “A Cor Púrpura”, de Blitz Bazawule, também às 19h10min. Os ingressos custam R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira) de quarta a domingo, e estão à venda na bilheteria física do Dragão do mar ou na bilheteria virtual no site Ingresso.com.

Ressaca de Carnaval

A semana de Carnaval está no fim, mas a folia ainda não terminou. A partir desta quinta-feira, 15, o Riô Fortaleza, novo gastrobar da Capital, retorna com programação diária para todos os públicos. Com início às 17 horas, o evento de hoje tem apresentações de samba e pagode com os grupos Batuque e Deixa in Off. Já na sexta-feira, 16, a festa no local fica por conta do cantor Ravi, que irá cantar os grandes sucessos da música brasileira a partir das 18h30min. Na sequência, às 22 horas, o grupo Os Brothers comanda o momento com forró, sertanejo e axé.

Quando: quinta-feira, 15, das 17 horas à meia-noite; sexta-feira, 16, das 17 horas à 1 hora

Onde: Riô Fortaleza (rua Frei Mansueto, 662 - Papicu)

Encontro de Carros Antigos

Uma nova edição do Encontro de Carros Antigos será realizada neste sábado, 17, no Terrazo Shopping. O estabelecimento localizado no Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebe diversos automóveis que marcaram épocas para uma exposição ao ar livre que vai animar os adoradores de veículos. O momento está marcado para iniciar às 16 horas, com entrada no acesso B do shopping, e contará com apresentação musical da banda Folé Arroxado.

Quando: sábado, 17, das 16 horas às 22 horas

Onde: acesso B do Terrazo Shopping (avenida dos Jardins, 864 - Eusébio)

Gratuito





Backdrop Falls ao vivo

Comemorando sete anos de carreira na música, a banda cearense Backdrop Falls realiza um show especial nesta sexta-feira, 16, às 20 horas, no Teatro B. de Paiva. Formada por Collyer (guitarra/vocal), Rafael Neutral (guitarra), Breno de Sousa (bateria) e Marcelino Oliveira (baixo), a apresentação da banda irá reunir as produções lançadas desde 2016.

Quando: sexta-feira, 16, às 20 horas

Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia-entrada) e R$ 30 (inteira); vendas no Sympla

Festa Summer Eletromix

Neste sábado, 17, a Haus, casa de shows localizada na Praia de Iracema, realiza a festa "Summer Eletromix", a partir das 23 horas. Com o objetivo de relembrar os maiores sucessos musicais dos anos 2000, o evento promete reunir os hits que integravam a trilha sonora da coletânea "Summer Eletrohits". Os ingressos para a festa estão à venda na plataforma OutGo, com valores a partir de R$ 20.

Quando: sábado, 17, às 23 horas

Onde: Haus (Rua José Avelino, 387, Praia de Iracema)

Quanto: a partir de R$ 20; vendas no OutGo

Show Afrokaooos

O Teatro B. de Paiva recebe neste sábado, 17, o Manifesto AfroKaos, evento artístico que mescla o afro surrealismo com a cultura cearense. Inspirada na Afrodiáspora, que se encontra por todo território nacional, a manifestação sonora e visual reúne ressignificação e criatividade para dar foco às questões sociais e culturais. Os ingressos para a apresentação estão disponíveis na plataforma do Sympla e na bilheteria presencial do Teatro, com valores de R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira).

Quando: sábado, 17, às 19 horas

Onde: Teatro B. de Paiva (Rua Bóris, 90 - Centro)

Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira); vendas no Sympla

Calçadinha Bar

Localizado na rua Carlos Vasconcelos, no Meireles, o Calçadinha Bar retorna com as atividades pós-Carnaval com apresentação especial de Silvio Vitroleiro. O evento musical tem início às 18h30min e promete animar os clientes no local. Com diversas opções de drinks e petiscos, o cardápio pode ser visualizado no perfil do Calçadinha Bar no Instagram (@calcadinhabar).