Para revitalizar o corpo pós-carnaval, confira opções de caldinhos

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 08-02-2024: Comes & Bebes sobre Caldos, como uma opção de refeição leve e saudável pós-ressaca-carnaval no Benévolo Café. (Foto: Samuel Setubal)

Se encerra a temporada do Carnaval de 2024, época marcante na cultura brasileira pelas festas efervescentes, ruas coloridas, fantasias criativas e blocos energéticos. Com a chegada da quarta-feira de cinzas, o fogo das festas vai esfriando, o comércio se resguarda e, aos poucos, a vida retoma sua rotina tradicional.

A época festiva é também marcada pelo aumento do consumo de bebidas alcoólicas, que misturado com o "pula-pula" das ruas, podem vir a trazer fadiga e desidratação para os foliões.

Sentindo essa atmosfera de recuperação energética, o Vida & Arte selecionou um prato perfeito para o "mood". Caldos entram em pauta como um alimento forte e leve, uma boa opção para quem está se recuperando de enfermidades ou mesmo das festas.

O Chef Edil Costa compartilha alguns dos benefícios presentes nos caldos para recuperação pessoal. Entre eles: a facilidade de digestão e ingestão, a hidratação e os nutrientes concentrados.

"A base líquida desses alimentos ajuda na hidratação, especialmente importante para pacientes que podem ter dificuldade em manter o equilíbrio hídrico, além disso, as texturas suaves facilitam a ingestão para aqueles com dificuldades de mastigação ou deglutição", explica o Chef.

Além disso, Edil Costa menciona a versatilidade desse preto, mostrando como a variedade nutritiva pode ser agregada. "Diversos vegetais, carnes magras e grãos podem ser incluídos, oferecendo uma gama de nutrientes para apoiar a recuperação."

Confira algumas sugestões de estabelecimentos que trazem variedades de caldos.

"Caldo de Caridade"

O Chef Edil Costa, compartilhando suas preferências de caldos para esse momento de recuperação, afirma: "o caldo da caridade, ou cabeça de galo, é um dos caldos que mais me agrada". O Chef prossegue, "além da crendice de que 'levanta os caídos' ele é de baixíssimo custo, alto valor nutritivo e de extremo sabor."

Além de seus múltiplos benefícios, o "Caldo de Caridade" é conhecido por ser um clássico popular. O prato é feito com uma base de legumes, ovos escalfados no próprio caldo e engrossado com farinha de mandioca. Edil Costa sugere que o melhor acompanhamento para este caldo é o clássico "pão francês fresquinho ou umas torradinhas".

Caldo da caridade (cabeça de Galo)

Quantidade: 4 pessoas

Nível: Fácil

Ingredientes:

4 ovos inteiros

6 dentes de alho picados

1 tomate maduro

1 cebola

1 pimentão

Coentro e cebolinha a gosto

Pimenta dedo de moça ou pimenta do reino moída a gosto

1 colher de colorau

1 xicara de farinha de mandioca

1 litro Água filtrada ou caldo de legumes a gosto

Sal a gosto

1 colher de manteiga

Modo de preparo:

Refogue todas as verduras na manteiga e deixe cozinhar bem

Adicione o colorau e incorpore às verduras

Junte a água e deixe ferver até pegar sabor

Acerte o sal e a pimenta

Quebre os ovos num recipiente à parte e coloque no caldo com cuidado para que fiquem inteiros

Vá adicionando a farinha aos poucos para engrossar o caldo

Acerte o sal e a pimenta

Sirva com torradas

Benévolo: Opções de caldos

Consumir refeições com nutrientes variados e ingredientes coloridos, como vegetais verdes, alimentos de cor amarela ou laranja, são opções que o folião encontra na Benévolo Cafe e Gelato.

Além dos sanduíches, tapiocas, cafés e gelatos, o estabelecimento conta com uma variedade de sopas, caldos e canjas. A tabela de preços vai de R$21,90 com o caldo verde tradicional, a R$26,90 com a sopa de carne delícia, contendo carne, verduras, ovos e temperos caseiros.

A casa contempla caldos e sopas à base de carne, além de sabores vegetarianos. Entre as opções, sopas de feijão, caldos de galinha, sopa de alho-poró com batata-doce e frango, caldos de abóbora, entre outros diversos compõem o cardápio.

Os caldos são servidos num prato de 350ml, com uma porção de pães ou torradas. "Os nossos pratos são feitos com produtos naturais, legumes de verdade e sem conservantes, além dos temperos naturais caseiros, sendo uma excelente opção para repor as energias", garante o CEO da Benévolo, Jefferson Deywis.

Casa da Vó Chiquita

"O nome é uma homenagem a minha avó, a matriarca da família: D. Francisca Sousa da Cruz, a Vó Chiquita. O local onde funciona a nossa soparia, é a casa onde Vó Chiquita morou", explica Morgana Cruz sobre o nome e nascimento da Casa da Vó Chiquita.

O restaurante, desde sua inauguração, tem como prato afetivo as sopas e caldos. Sobre o espaço físico, Morgana compartilha: "aqui, todos os detalhes são pensados exatamente como a Vó Chiquita manteve sua casa: a decoração, as flores, os mimos espalhados pelas paredes e os quadros (todos pintados por ela)".

Neta da Vó Chiquita, Morgana se dedica a manter viva a memória da avó, com os cuidados e afetos no ambiente e nos pratos. Os caldos da casa, segundo ela, são a "confort food" do lugar. "Crescemos com sopas e caldos feitos pela Vó Chiquita. É comida com tempero caseiro e preparada com o cuidado de alguém que quer cuidar. Das várias formas de demonstrar amor, a nossa comida é uma delas", compartilha Morgana.

O cardápio do estabelecimento é rotativo, oferecendo diferentes experiências gastronômicas a cada semana. Além de sopas e caldos, o estabelecimento também oferece opções de pratinhos com comidas típicas.

Casa da Vó Chiquita

Quando: segunda a sexta-feira, de 17 às 21 horas

Onde: Rua Comendador Luis Ribeiro, 707 - Jacarecanga

Instagram: @casadavochiquita





Mercado São Sebastião

Um dos lugares mais tradicionais para se tomar um "caldinho" em Fortaleza. Sentar em uma mesinha no Mercado São Sebastião é aproveitar toda a experiência de um mercado regional. Com feira de frutas, extensa variedade de restaurantes e estabelecimentos e diversos blocos de vendas que vão desde trabalhos artesanais à pratos e comidas típicas da região nordestina, o Mercado se mostra como opção para ter uma experiência gastronômica renovadora.

O São Sebastião, instalado na praça Paula Pessoa e projetado pelo arquiteto Fausto Nilo, hoje se consagra como um dos mais tradicionais mercados da Capital. Entre os estabelecimentos, o Restaurante São Francisco, conduzido pela Chef Irene Semente, é um dos pontos mais antigos do Mercado. Inaugurado em 1978 na praça pela Dona Neusa, o lugar é conhecido pelo seu apreciado baião de dois e pela sua buchada, mas também sedia diariamente opções de caldinhos que variam entre R$ 6 a R$ 11.

O Restaurante São Francisco também é o primeiro restaurante, em um equipamento público do Estado, que conquistou o selo de qualidade empresarial Sebrae. Em 2023, o estabelecimento alcançou a categoria Ouro, e em 2024 a Diamante.

Mercado São Sebastião

Onde: rua Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro

Quando: segunda a sábado, das 5 às 15 horas. Aos domingos, das 5 às 12 horas

Instagram: @mercadosaosebastiaodefortaleza e @restaurantesaof