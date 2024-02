Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 16 de fevereiro (16/02)

Foto: Michael Dantas/divulgação Espetáculo "Rios Voadores" é apresentado pelo projeto Circulação Amazônica

O projeto Circulação Amazônia é destaque na Caixa Cultural até o dia 18. Nesta sexta-feira, 16, a iniciativa apresenta o espetáculo "Rios Voadores", sobre a preservação do meio ambiente. Os ingressos são gratuitos e a reserva pode ser feita pelo site.

Quando: sexta-feira, 16, às 20 horas

Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Gratuito

Ressaca de Carnaval

Acabou o Carnaval, mas a folia continua no RioMar Kennedy. Nesta sexta-feira, 16, o empreendimento promove mais uma edição da festa Vibe Folia com apresentação do grupo Os Alfazemas: brega com pegada carnavalesca.

Quanto: sexta-feira, 16, das 19h às 21 horas

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Kennedy (av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100)

Gratuito

Instagram: @riomarkennedy

Tributo

A Estação das Artes prepara programação em homenagem a Marília Mendonça (1995 - 2021) com tributo pelo grupo Hoje Somos Só Metade, composto por Ana Paula Queiroz (cantora), Layze Martins (violonista), Jess Moreira (violonista), Camila Castelo (percussionista), Humberto de Sousa (percussionista), Elidiane Ponte (pianista) e Wellington Freitas (guitarrista).

Quando: sexta-feira, 16, início às 19 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540)

Gratuito

Mostra especial

A Academia do Riso promove a "Mostra Especial Academia do Rio: Julieta, Presente!" em parceria com o Theatro José de Alencar (TJA). Com o objetivo de homenagear a artista venezuelana Julieta Hernández, assassinada em janeiro de 2024, o projeto reúne apresentações diversificadas dedicadas aos artistas de rua. O evento acontecerá no Palco Abracadabra, com capacidade para 100 pessoas, e também será realizado novamente no domingo, 18, às 18 horas.

Quando: sexta-feira, 16, às 19 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 520 - Centro)

Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Ingressos no Sympla

O Menino e a Garça

O Cineteatro São Luiz faz pré-estreia da animação "O Menino e a Garça" nesta sexta-feira, 16. O filme dirigido por Hayao Miyazaki acompanha a saga de Mahito, um menino de 12 anos que luta para se estabelecer em uma nova cidade após a morte de sua mãe. Lá, ele embarca em uma uma jornada época tendo uma garça como guia. O filme foi indicado na categoria de Melhor Animação do Oscar 2024.