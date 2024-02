Áries 21/03 a 20/04 É importante ser diplomática na gestão de conflitos e construtivo nas críticas. Suas ideias podem impactar de forma significativa no entorno, o que fortalece suas redes e impulsiona ações coletivas, considerando a harmonia lunar com Plutão, Vênus, Marte e Mercúrio.

Touro 21/04 a 20/05 Procure ser diplomática e evitar conflitos em grupo, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno. Nesta fase, um forte senso criativo e estratégico tende a aflorar em prol dos processos de gestão, o que potencializa recursos e impulsiona a vida profissional.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Convém não se deixar guiar pela sede de poder e acabar prejudicando as parcerias, visto a tensão com Saturno e Netuno. Sua força interior pode ser potencializada, o que leva a uma tomada de postura estratégica frente aos seus objetivos.

Câncer 21/06 a 22/07 Devido à tensão com Saturno e Netuno, busque neutralizar o pessimismo. Sua capacidade de gestão dos desafios tende a se revestir de senso estratégico e capacidade de adaptação, o que lhe ajuda a atuar em diversas frentes.

Leão 23/07 a 22/08 É importante ser criteriosa ao conciliar vida pública e vida privada, buscando preservar sua intimidade. Alianças poderosas podem aflorar com a Lua harmonizada a Plutão, Vênus, Marte e Mercúrio, o que contribui com estratégias de grupo que elevam a qualidade das experiências.

Virgem 23/08 a 22/09 Busque evitar assumir uma postura centralizadora para não prejudicar as parcerias. A Lua na casa profissional segue harmonizada a Plutão, Vênus, Mercúrio e Marte, podendo elevar seus objetivos e a qualidade do seu desempenho, o que melhora a qualidade dos projetos em curso.

Libra 23/09 a 22/10 Procure perceber que há questões que demandam amadurecimento. Você tende a ter um forte senso de identidade com a Lua na área espiritual harmonizada a Plutão, Vênus, Marte e Mercúrio, o que contribui com um processo decisório afinado aos seus objetivos.

Escorpião 23/10 a 21/11 Cuidado com o impacto de suas ações na coletividade, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno. A passagem da Lua pelo setor íntimo tende a fortalecer você interiormente e lhe deixa mais segura para promover as mudanças que deseja.

Sagitário 22/11 a 21/12 A tendência é que você busque aprofundamento nos relacionamentos, comungando valores e objetivos similares. Busque fortalecer o círculo de confiança. Mas é preciso evitar o convívio forçado, prezando pelas liberdades individuais, devido à tensão promovida por Saturno e Netuno.

Capricórnio 22/12 a 20/01 É fundamental buscar um consenso diplomático com o entorno imediato. Um alinhamento harmonioso entre os planos emocional, mental e material pode contribuir com a eficiência da gestão das rotinas, visto a harmonia lunar com Plutão, Vênus, Mercúrio e Marte.

Aquário 21/01 a 18/02 Tente ser criteriosa na gestão compartilhada de recursos materiais, visto a tensão promovida por Saturno e Netuno. Este momento pode ser marcado por um forte engajamento social, fazendo-lhe se destacar como formadora de opinião, influenciando as pessoas.