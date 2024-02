Para Ricardo Mello, secretário de Cultura do Recife, o Carnaval é o "encontro da tradição com o contemporâneo"

Foto: Edson Holanda/PCR Estátua do Galo Gigante

O prefeito de Recife, João Campos (PSB), falou em coletiva na última quarta-feira, 14, sobre a possibilidade de expandir o Carnaval da capital pernambucana em 2025. Acontece que, no próximo ano, o feriado estadual da Data Magna de Pernambuco cai na quinta-feira, 6, após a Quarta-Feira de Cinzas. A decisão deve passar por processo de análise e, caso seja concretizada, segue a iniciativa deste ano de estender as ações da festividade.

Em 2024, a folia na Cidade começou de forma antecipada pela primeira vez. Os festejos foram iniciados com a primeira cerimônia de subida do Galo Gigante, estátua erguida anualmente na Ponte Duarte Coelho, no dia 7 de fevereiro. A programação no palco do Marco Zero começou na quinta-feira, 8, com shows de Olodum, Orquestra Popular do Recife, Gilberto Gil e outros. Em entrevista ao Vida&Arte, o secretário da Cultura do Recife, Ricardo Mello, explica a base da estruturação do Carnaval recifense e diz que, provavelmente, a festa "nunca mais" vai começar apenas na sexta-feira.

(Lara Montezuma)

O POVO - Para aqueles que ainda não conhecem o Carnaval do Recife, qual é o principal diferencial da festa na Cidade?

Ricardo Mello - Acho fundamental a gente ter a força da cultura local, da cultura popular. É uma diversidade muito inspiradora. O encontro da tradição com o contemporâneo, se reinventar, é muito interessante. No Carnaval, especificamente, a gente tem algo que procuramos ter nos ciclos culturais de modo geral, que é descentralizar essa atividade. Particularmente no Carnaval, a gente programa palco e chão. Então, a gente tem os polos que vão ter os palcos com shows, mas a gente tem uma presença muito forte também de blocos, de troças, de agremiações que desfilam desde janeiro, na verdade, realizando prévias. E quando a gente pensa em tudo que acontece no Carnaval de tribos, de caboclinhos, de maracatus… O fato das pessoas participarem dessa marca do Carnaval de chão, de rua, participativo, é um componente muito forte também. Sendo o grande anfitrião o artista local, 98% dos artistas da nossa grade são daqui. No Marco Zero, o palco principal, 75% dos artistas são daqui, apesar de ter tanta gente de fora. Isso sem contar as agremiações de cultura popular que sempre abrem o palco da noite. Nessa soma de fatores tem um diferencial importante, porque a gente se sente fazendo o Carnaval.

OP - Vocês também têm artistas de outros estados na programação, que estão ali no Marco Zero e em outros pontos. Como acontece essa curadoria para que ocorra esse fluxo de troca?

Ricardo - É um problema bom que a gente tem para administrar. Porque, de fato, a música no País é muito rica e está sempre se renovando, sempre novos nomes estão surgindo. A gente procura olhar para essa cena que está aparecendo e procura ter uma coerência. Apesar desse lado meio eclético e diverso do que a gente vê acontecer, a gente tem muitos encontros interessantes. Vimos um projeto chamado Frevo do Mundo que faz releituras de frevo com artistas daqui e artistas de fora, ou artistas daqui que estão hoje radicados em outros estados, mas que são da casa e se sentem em casa. Então, é um olhar nacional, um olhar para a cena brasileira. Mas quando a gente olha, por exemplo, para nossos homenageados, Chico Science, in memorian, a gente apoiando a merecida reverência ao movimento Manguebeat, que completou 30 anos. Trazer Lia de Itamaracá para cá, que é uma representação da nossa cultura, reconhecida fora daqui. E temos outros detalhes interessantes, o Galo Gigante da Paz, que traz essa mensagem de um Carnaval de confraternização, homenageando os povos originários, nossas raízes, nossa tradição. A gente acaba tendo isso de que, quem vem, se surpreende e isso gera um sentimento de pertencimento muito grande. A gente vê o público cantando as músicas que se tornam hinos na boca do povo, no desfile do Galo da Madrugada, nos blocos de rua. O frevo tem algo que emociona e o orgulho recifense acaba aflorando muito na hora em que as pessoas estão em contato com suas próprias culturas.

O POVO - Como é que você percebe o movimento da Cidade no Carnaval de 2024?

Ricardo - Nunca mais o Carnaval será o Carnaval que vai começar na sexta-feira. Eu até desconfio que a subida do Galo é capaz de virar, um dia, a abertura do Carnaval na quarta-feira (ri). A quinta-feira claramente oficializou-se como o início da festa, porque temos mais de 40 prévias ao longo do mês de janeiro que a gente já faz a transição de ciclo. Na abertura, a gente viu um Marco Zero lotado e isso está consolidado já. Brinquei até que nasce uma tradição, parece que tudo que se pensa para o Carnaval as pessoas já querem que aconteça e querem fazer parte.