Dia de música

Foto: Estação das Artes/Divulgação DJ Rudeboy inicia programação musical da Estação das Artes

A programação musical da Estação das Artes deste domingo, 18, começa com as brasilidades do DJ Rudeboy e segue com o ritmo do projeto "Quintal do 21 - Raízes e Alegria: A Música que Resgata Histórias e Celebra a Comunidade". A iniciativa do cantor Marcelo 21 une clássicos que vão desde o samba de raiz até o pagode romântico.

Quando: domingo, 18, a partir das 12h30min

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito

Tchau, Amor

A Inquieta Cia. promove apresentação única do espetáculo "Tchau, Amor", lançado em setembro de 2022. A montagem apresenta quatro personagens (a dona, o seresteiro, o garçom e a cliente) que se encontram em um bar. A produção tem direção e texto da coreógrafa Andreia Pires.

Quando: domingo, 18, às 18 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira; ingressos no Sympla

Julieta, Presente!

A Academia do Riso promove o último dia da mostra especial da Academia do Riso, intitulada "Julieta, Presente!" e realizada em parceria com o Theatro José de Alencar (TJA). Com o objetivo de homenagear a artista venezuelana Julieta Hernández, assassinada em janeiro de 2024, o projeto reúne apresentações diversificadas dedicadas aos artistas de rua. O evento acontecerá no Palco Abracadabra, com capacidade para 100 pessoas.

Quando: domingo, 18, às 18 horas

Onde: TJA (rua Liberato Barroso, 520 - Centro)Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Ingressos no Sympla

Diretoria vibes

Apesar da despedida do Carnaval, estabelecimentos de Fortaleza seguem com opções de festa para o público. Para encerrar o clima de ressaca da folia, a Diretoria Vibes promove o "NumaVibe", conhecido evento de pagode da casa. As entradas podem ser adquiridas por meio do aplicativo MakeMyNight.

Quando: domingo, 18, a partir das 12 horas

Onde: rua Frederico Borges, 125

Quanto: a partir de R$ 25

Mais infos: (85) 98202-3863 e @diretoriavibes no Instagram

Bailinho

O Carnaval continua no Museu da Imagem e do Som (MIS) com o bailinho especial para crianças. O evento contará com uma apresentação de animação musical com a DJ Milk Shake, do Grupo BLITZ. Ela estará acompanhada de dois bailarinos e um artista que irá fazer entradas como personagens irreverentes.

Quando: domingo, 18, das 17h às 18h30min

Onde: Praça do MIS (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito