Pensar em moda no senso comum quase sempre nos remete a tendências desse universo, desde desfiles esdrúxulos da alta costura até novas invenções que se popularizam nas redes sociais. O impacto da moda, no entanto, é amplificado para além de roupas e, historicamente, surge e se estabelece como uma ferramenta social.

A criação do termo aconteceu em meados do século XV, no início do Renascimento europeu, e sua origem etimológica vem do latim modus, que significa "modo", "maneira própria de". Desde o contexto inicial, a palavra "moda" é usada em referência de diferenciação de pessoas em maneiras de se comportar e de se expressar valores e culturas.

Ainda que muito tempo tenha se passado e o termo tenha se popularizado em quase todos os países do mundo, sua essência não mudou. "Moda" ainda é uma expressão de diferenciação pessoal, mas que vem ganhando novas nuances com o avanço das tecnologias digitais.

A historiadora Francisca Mendes, especializada na área de moda e antropologia do curso de Design-Moda da Universidade Federal do Ceará (UFC), destaca o processo de globalização de tendências por meio do avanço tecnológico.

"Historicamente no Brasil, a televisão foi o meio principal de divulgação de tendências de moda para a população de baixa renda, mas esse fenômeno vem mudando nas últimas décadas através da internet. A gente não tem mais a televisão como meio de informação e de decodificação dessas tendências macro para as micro, o que já faz sentido no contexto social na internet. Tanto Instagram quanto TikTok vem sendo esses lugares de tradução de tendências porque a gente tem um alcance muito grande desses meios", declara.

A doutora explica ainda as novas expressões da moda quando chegam à periferia passam por adaptações para se encaixar naquele contexto, como mudanças em tipo de tecidos, tamanhos etc. "Em espaços periféricos, por exemplo, uma mulher com o corpo mais avantajado, com mais curvas é considerada mais bonita. Em termos históricos, no Ceará, a magreza é associada à fome. As pessoas não querem ser magras para não dizer que estão passando fome", diz a historiadora.

Francisca cita como exemplo unhas postiças. Para ela, é uma tendência popular na alta sociedade e também nas periferias do Brasil. No entanto, o valor pago pelo produto muda conforme o local onde o serviço é realizado, que sofre também com mudanças de material e de aplicação.

"O capitalismo democratiza a moda porque cria um produto de acordo com o que a pessoa puder pagar para ela não ficar fora do sistema. Essa relação da moda tanto com relação à democratização quanto com relação ao elitismo é dúbia. Ao mesmo tempo que ela propõe esse acesso criando produtos para diferentes bolsos, ela também distancia as classes sociais", argumenta Francisca.

Ela continua: "Isso porque a pessoa que ganha R$20.000, R$30.000 vai gastar proporcionalmente ao salário dela com os produtos que estão em alta. A pessoa que ganha um salário mínimo também, mas no olhar capitalista, ela está inserida no circuito, não está fora do sistema".

Nesse contexto, a historiadora destaca o conceito de obsolescência programada para explicar o circuito da moda: "Você precisa ter mais produtos o tempo inteiro porque aquele que você tem já era, já te satisfez. Então você precisa ter um novo. Isso é um uma jogada de mercado, de que uma tendência deve ser substituída exatamente porque aquela já se generalizou".

"É claro que essa essa questão da diferenciação ela vai gerar o tempo inteiro novas tendências. Se eu tô aqui nesse lugar, mas todo mundo tá igual a mim, eu não quero mais ser igual a todo mundo. Então eu vou me diferenciar. A indústria da moda está o tempo inteiro numa velocidade muito maior ao ponto de produzir coisas para suprir a ambição do consumidor por novidades", afirma Francisca, retomando à definição de diferenciação.

Para a doutora, no entanto, existe um paradoxo: "Você cria uma nova tendência para se diferenciar só que acontece na moda um paradoxo: as pessoas ficam iguais. Se você sair de casa para uma festa da juventude, você vai ver que a maioria das pessoas está se vestindo praticamente igual".

A expressão da moda então se reafirma como uma reivindicação das identidades quando as classes baixas economicamente ganham espaços e criam suas próprias tendências. "Então existe um movimento nas periferias de decolonialidade, de pensar o preto não como alguém que é minoria, mas, que a partir de um discurso colonial, foi colocado como tendo menos direitos ou não sendo pertencendo à sociedade brasileira", diz

"Quando a gente pensa na moda europeia de reis e rainhas, lembramos que as classes dominantes preservavam suas indumentárias, eram eles que tinham condições para isso naquela sociedade estratificada. Não há, por exemplo, a indumentária dos criados, o escravo nem roupa tinha se tivesse trabalhando na lavoura", explica.

Segundo Francisca, o movimento atualmente é diferente: "Hoje temos uma organização muito maior, isso acontece na sociedade como um todo e a moda é um reflexo disso. Para gente poder falar desses outros movimentos, pensar na moda da favela, que até então não tinha espaço…há um universo paralelo circulando que não necessariamente a alta costura".

Considerando a moda que surge na periferia para a periferia, a historiadora nega que a moda ainda venha "de cima para baixo" como pensava Gilles Lipovetsky no livro "Império do Efêmero". "Na verdade, a alta costura tem sentido para meia dúzia de pessoas no mundo. Hoje existe a moda da periferia, a moda dos pretos chegando nesses espaços de domínio branco historicamente instituídos", finaliza.





Ultrafeminino

"São peças que se inspiraram na delicadeza do balé, e vem ganhando força com o termo 'coquette' nas buscas das redes sociais. São rendas que ganham protagonismo, tecidos leves com transparência, como o musseline e o tule, babados, laços e cores em tons pastéis. Essa tendência pode ser combinada com peças de alfaiataria para construir uma linguagem mais urbana"

All jeans

Outra tendência que ganha força em 2024 é o look "all jeans": "Essa tendência é uma releitura clássica dos anos 2000 e volta reinventada para esse ano com lavagens especiais, aplicações e com diversas formas de composições. Para combinar o com o clima tupiniquim, aposte em jeans com gramatura mais leve", destaca Sherida.

Handmade

"O Handmade mais uma vez se apresenta forte, seja em crochê, macramê, fuxico ou em bordados. As peças feitas à mão tem uma mensagem afetiva e são tendências confirmadas em diversas passarelas nacionais e internacionais. Adequadas ao clima litorâneo, essa aposta é presente em todas as estações do ano", diz a estilista.

Estampas coloridas

Nas estampas, Sherida dá destaque às cores: "Estampas coloridas que trazem a ideia de dopamina são atemporais e podem ser usadas durante todo ano. Seja um look todo estampado ou combinado com peças lisas, escolha tecidos leves que tragam a ideia de movimento para um visual mais elegante".

Cores

"Para além desta aposta, tons terrosos como marrom e caramelo aparecem como tendência e trazem sofisticação", aponta Sherida.

Além disso, a estilista anuncia cores para ficar "no radar" para 2024: "O vermelho surge em acessórios, roupas e também na decoração em diversas nuances; o cinza é uma aposta para o inverno, mas também já pode ser visto no verão em tecidos mais leves, a cor traz modernidade e casualidade para o guarda-roupa; verde é outra cor que marcou diversos desfiles em muitas paletas, seja mais claro ou mais escuro, a cor transita por diversas estações; e a cor rosa reaparece em tons suaves e se apresenta como base para combinações clássicas".

Tendências para 2024

Novas tendências ganham popularidade enquanto outras marcantes em 2023 começam a se "apagar", seguindo a lógica do círculo de tendências. Ao Vida&Arte, a estilista cearense Sherida Livas destacou suas apostas para 2024.

"Em 2023 tivemos uma crescente onda de 'cores' para anunciar novas tendências, e o efeito disso foi uma sequência de tendências rápidas com durações curtas que ganharam forças graças a aplicativos como o Tiktok. O efeito rebote dessa aceleração de microtendências vem tendo queda, afinal quem consegue acompanhar e consumir de forma acelerada tão rápida quanto a duração desses vídeos, que influenciam o consumo desenfreado e também apontam para um descarte antecipado? A solução para esse efeito é apostar em tendências macros que possibilitam inúmeras combinações", aponta Sherida.

Círculo de tendências

Um fenômeno a se considerar para entender o funcionamento do mercado da moda é o círculo de tendências. A estudante de moda e influenciadora digital cearense Letícia Diógenes explica que o avanço da internet contribui para que uma trend se popularize e morra muito rápido.

"Hoje em dia parece que, quando uma tendência de moda chega na massa popular, ninguém mais quer, mas isso não aconteceu do nada. Na época das monarquias, séculos atrás, quando a nobreza conseguia algo que a realeza estava usando, a realeza não queria mais ver. Se um cabelo diferente de uma rainha ou com uma princesa usando chegasse na nobreza, a realeza não queria mais. Imagina um tecido que a realeza usava chegar até a plebe…", detalha.

A estudante traz como referência um monólogo do filme "O Diabo Veste Prada": "A Miranda Priestly explica um ritmo de tendências que é chamado de trickle-down, que é quando uma tendência sai de uma pontinha e chega na massa, como uma espécie de pirâmide".

"Por exemplo: um designer lança uma coleção de botas cowboy, daí a Vogue faz um baita ensaio com essa bota. Então influenciadoras como a Hailey Bieber vê esse ensaio e usa o calçado e, por isso, esse item vai parar nas lojas de boutique, depois em lojas de departamento um pouco mais caras e, depois, ela chega pra grande massa", explica a influenciadora sobre o trickle-down.

Ela conta ainda sobre o que acontece no fim do ciclo de tendências, ainda com o exemplo da bota cowboy: "Quando ela chegar na grande massa, o designer, a Vogue e a Hailey Bieber não vão querer mais saber dessa bota. Eles querem a próxima porque esperam lançar a próxima tendência".

Deste modo, segundo Letícia, as tendências de moda acontecem com prazo de validade. Nessa perspectiva as redes sociais são potencializadoras dessa difusão. "É algo que sempre existiu, mas com a internet e por causa da minha classe de trabalhadores, as influenciadoras, potencializou-se muito isso. A gente vive de gerar desejo nas pessoas", afirma. "É muito rápida a forma que isso está acontecendo. Há 20 anos, por exemplo, só haviam grandes celebridades e socialites para divulgar numa revista ou outra que ela estava usando. Hoje em dia, uma 'pessoa normal' do dia a dia pode influenciar outra pessoa. A informação está literalmente na nossa mão, tá no celular. Tudo fica muito mais rápido porque a gente tem mais pessoas dando essas informações", destaca a estudante.

Nesse contexto, ela cita as influenciadoras da família Kardashian - como Kim e Kylie - e Halley Bieber. "Uma vez vi alguém dizendo na internet que tudo que a Halley Bieber toca todo mundo quer tocar também. No dia que ela colocou no Tiktok que tinha feito uma 'strawberry makeup', que era só um blush mais vermelho, estava todo mundo fazendo na internet no dia seguinte. Era uma maquiagem básica. O impacto dela é muito grande", exemplifica.

Para além de influenciadores digitais, Leticia Diógenes aponta que há outros fatores para uma tendência de moda se consolidar, um deles é se ela é "agradável ao olhar".

Em 2023, a estética "Clean girl" se popularizou nas redes sociais e permaneceu em alta durante todo o período. Essa tendência, que se baseia em maquiagem leve, roupas claras e estilo de vida saudável, cedeu lugar para à "messy girl" em 2024, que prega um estilo completamente contrário.

A estudante explica que há diferentes classificações de tendências e trends duradouras são geralmente sucedidas por outras contrastantes. No geral, as que levam a desinência "core" (como "brazilcore", "vovôcore", "blokecore") são microtendências, mas há exceções, como "barbiecore", que se popularizou em estética com o sucesso do filme "Barbie" de Greta Gerwig.