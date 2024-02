Clube da Esquina: Show de homenagem ao disco retorna a Fortaleza

Foto: Paula Maestrali/Divulgação Caixa Cultural apresenta Amaro Freitas e Zé Manoel em homenagem ao álbum "Clube da Esquina"

O álbum "Clube da Esquina", de 1972, será homenageado nos palcos cearenses nos dias 23 a 25 de fevereiro pelos músicos pernambucanos Amaro Freitas e Zé Manoel. O tributo chega a Fortaleza após apresentações em Recife, São Paulo e Rio de Janeiro.

O projeto começa a vender ingressos nesta sexta-feira, 16, na bilheteria da Caixa Cultural Fortaleza, local onde acontecem as apresentações.



Para o show, os artistas fazem um passeio pelas canções do álbum lançado em 1972, que reuniu Milton Nascimento e outros nomes da música mineira, como Lô Borges, Beto Guedes, Ronaldo Bastos, Flávio Venturini e Fernando Brant.

O tributo é apresentado ao modo em formato intimista com a voz de Zé Manoel e o piano de Amaro Freitas, ambos artistas pernambucanos. Clássicos como “Tudo que Você Podia Ser”, “Cais”, “O Trem Azul” e “Um Girassol da Cor do Seu Cabelo” ganham uma nova roupagem no show.

Clube da Esquina

Clube da Esquina foi eleito o melhor álbum brasileiro em pesquisa realizada pelo podcast “Discoteca Básica" para o livro Os 500 Maiores Álbuns Brasileiros de Todos os Tempos, lançado em 2022.

Os jurados responsáveis pelo título foram 162 especialistas de áreas ligadas à produção musical, entre eles jornalistas, podcasters, músicos e produtores.

A rítmica afro-brasileira do piano moderno

No dia 24 de fevereiro, às 15h30min, Amaro de Freitas irá ministrar oficina sobre “A Rítmica afro-brasileira do piano moderno”. A atividade terá capacidade para 20 participantes, e as inscrições que são gratuitas, podem ser feitas pelo site da Caixa Cultural. A oficina passeia pelo histórico do músico, abordando etapas do processo criativo das composições de suas músicas e, faz uma explanação sobre a importância das matrizes afros como "insumo" para a desconstrução de suas composições.

Zé Manoel e Amaro Freitas apresentam Clube da Esquina

Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quando: sexta, 23, e sábado, 24, às 20 horas; domingo, 25, às 19 horas

sexta, 23, e sábado, 24, às 20 horas; domingo, 25, às 19 horas Quanto: R$15 (meia e cientes da caixa) e R$30 (inteira)

R$15 (meia e cientes da caixa) e R$30 (inteira) Mais informações: @caixaculturalfortaleza

Oficina com Amaro Freitas



Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)



Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Quando: sábado, 24, às 15h30min

sábado, 24, às 15h30min Duração: 90 minutos

90 minutos Número de vagas: 20

20 Gratuito

Inscrições: www.caixacultural.gov.br

