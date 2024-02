ÁRIES

Procure evitar idealizar o entorno ou criar falsas expectativas. Sua capacidade de expressão tende a aflorar, favorecendo sua relação com grupos, o que motiva intercâmbios e o aprendizado coletivo, pois a Lua na casa comunicativa se harmoniza a Sol e Mercúrio.

TOURO

Tente não deixar que o foco nos objetivos prejudique a sensibilidade no trato humano. Sua capacidade de avaliação e de planejamento tende a ganhar corpo, favorecendo a gestão do dia a dia e dos projetos profissionais, já que a Lua na área material se harmoniza a Mercúrio e ao Sol.

GÊMEOS

Busque não permitir que as frustrações prejudiquem sua capacidade de resiliência, como sinaliza Netuno tensionado à Lua. A Lua em seu signo tende a lhe fazer buscar experiências sintonizadas com seus valores, habilidades e ideais perante a vida.

CÂNCER

Tente se manter tranquila e resiliente, evitando frustrações. Sua percepção sobre os problemas pode ficar mais apurada frente à harmonia lunar com Mercúrio e o Sol no circuito de crise, o que leva ao amadurecimento de tais questões.

LEÃO

É importante separar o público e o privado, buscando preservar sua intimidade. Sua postura pode ficar mais colaborativa com a Lua na área de amizades harmonizada a Sol e Mercúrio, o que favorece um alinhamento positivo entre o aprendizado coletivo e os laços sociais.

VIRGEM

Sua capacidade organizativa e comunicativa pode ganhar corpo frente à harmonia lunar com Sol e Mercúrio no circuito do trabalho, o que ajuda a melhorar os processos de gestão. Contudo, é importante evitar criar altas expectativas nas pessoas se elas não podem atender.

LIBRA

Tente não se deixar dominar por idealizações sem perspectivas de realização, visto a tensão Lua-Netuno. Com a Lua na área espiritual, os horizontes do pensamento podem se ampliar, podendo favorecer os estudos e a fruição de experiências que agreguem significado à sua vida.

ESCORPIÃO

Busque assumir uma postura socialmente discreta e controlada nos gastos. A Lua no setor íntimo se harmoniza a Sol e Mercúrio, o que dá profundidade ao pensamento e às emoções, contribuindo com o autoconhecimento e os relacionamentos que integram o círculo de confiança.

SAGITÁRIO

É importante evitar levar para o lado pessoal contrastes ideológicos. A interação humana pode vivenciar um momento harmonioso do ponto de vista das trocas intelectuais, o que leva ao fortalecimento dos vínculos, já que a Lua na área de relacionamentos se harmoniza a Sol e Mercúrio.

CAPRICÓRNIO

Tente evitar tirar conclusões precipitadas diante das dificuldades. Sua compreensão das necessidades pode se elevar, favorecendo a gestão das rotinas, o que contribui com o planejamento de atividades e promove bem-estar, pois a Lua no setor do cotidiano se harmoniza a Sol e Mercúrio.

AQUÁRIO

É importante se permitir usufruir de prazeres em grupo, mas busque ser cautelosa nos gastos, devido à tensão com Netuno na casa material. A Lua na área social tende a evidenciar um momento descontraído e estimulante para as interações em rede.

PEIXES

Busque evitar julgamentos superficiais e investigar os acontecimentos. O lar tende a se revelar um importante suporte à gestão das dificuldades, o que lhe ajuda a se manter racional e motivado, visto que a Lua se harmoniza com Sol e Mercúrio no eixo familiar-crise.

o anjo Sealiah

Confunde os maus e orgulhosos, elevando os humildes e bons. Domina a vegetação, dando vida e saúde a tudo o que respira. Confere o amor da instrução, caráter franco, generoso, valente, e dá os meios necessários. O gênio contrário domina sobre a atmosfera, provocando grandes calores ou grandes frios, excessiva seca ou grande umidade. Seu jardim terá vegetação abundante, abrigando pequenos animais.

O SANTO São Conrado

Para caçar lebres, esse homem colocou fogo numa floresta, gerando grave prejuízo. Por isso, o governador do local iniciou a procura do culpado. Ao encontrar um suspeito, logo o condenou à morte. Quando Conrado soube que um inocente morreria em seu lugar, decidiu confessar o crime. Isso custou caro, a ponto dele tornar-se muito pobre. Após o acontecimento, tornou-se franciscano. Decidiu estabelecer-se em uma gruta, a fim de dedicar-se à vida eremita,a Grtuta de São Conrado. Conrado também foi agraciado com o dom dos milagres. Morreu no dia 19 de fevereiro de 1351, com fama de santidade. Amava Jesus na solidão e se entregava a Ele com disposição, tornando-se sinal de entrega de vida total. Os italianos, que vivem na cidade de Noto, têm grande estima por esse santo.

