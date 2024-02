Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 19 de fevereiro (19/02)

Foto: Sony Pictures/Divulgação Com Sydney Sweeney e Glen Powell, "Todos menos você" foi o filme mais assistido no Brasil durante o Carnaval 2024

Continua em cartaz em Fortaleza o filme "Todos Menos Você", com Sydney Sweeney e Glen Powell. Na comédia, Bea e Ben, dois antigos colegas de faculdade, são forçados a conviver quando recebem o convite do casamento de um amigo em comum. Entretanto, quando descobrem que seus respectivos ex-namorados também vão à cerimônia, os dois decidem fingir ser um casal.

Quando e onde: Ingresso.com

Madame Teia

Segue em exibição nos cinemas de Fortaleza o filme "Madame Teia". Na obra, Cassandra Webb, uma paramédica em Manhattan, tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado, ela forja uma relação com as jovens Julia Carpenter (Sydney Sweeney), Anya Corazon (Isabela Merced) e Mattie Franklin (Celeste O'Connor). Elas estão destinadas a futuros poderosos.

Quando e onde: Ingresso.com

Netflix

Estreou na Netflix a terceira temporada da série "Bom Dia, Verônica". Verônica busca pelo terceiro irmão. Uma investigação a leva para o orfanato onde Brandão e Matias cresceram. Em uma pequena cidade, ela conhece Jerônimo, um criador de cavalos milionário, e sua mãe, Diana, uma mulher linda e misteriosa que esconde segredos sobre o passado macabro do lugar. No entanto, quando uma máfia coloca a família de Verônica em perigo, ela precisa correr contra o tempo.

Onde: Netflix

Inscrição

A Prefeitura de Fortaleza abriu o edital de inscrições para a 6ª edição do Festival de Música da Juventude. As inscrições seguem até o dia 26 de fevereiro e podem ser efetuadas pelo site da Seleção Juventude. Serão selecionados 20 projetos musicais que terão acesso aos ciclos formativos e serão submetidos a etapas competitivas, no qual disputarão as premiações dos três primeiros lugares: R$12mil (1º lugar), R$8mil (2º lugar) e R$6mil (3º lugar). O vencedor da competição também será contemplado com uma apresentação no Circo Voador, uma das casas de show mais tradicionais do Rio de Janeiro.

Quando: até 26 de fevereiro

Onde: selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br





Masha e o Urso

Cinemas de Fortaleza seguem exibindo a animação infantil "Masha e o Urso". Em uma nova aventura, Masha encontra 12 novos amigos no inverno, sendo eles os magos dos Doze Meses do ano. Ela acreditava que eles eram apenas um conto de fadas. Fazendo amizade com Janeiro, o Sr. do Gelo, ela embarca em uma jornada inesperada para salvar as férias e torná-las inesquecíveis.

Quando e onde: Ingresso.com