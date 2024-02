Exposição de bordados é realizada na Casa do Barão de Camocim

Foto: Nossa Flora/Divulgação Exposição reúne bordados feitos por artesãs cearenses

Inspirado em plantas e flores, a exposição de bordados "Nossa Flora: Tons e Sons" tem início a partir desta quinta-feira, 22, na Casa do Barão de Camocim. Organizada por um grupo de artesãs cearenses, o momento contará com roupas, bolsas, objetos de decoração, quadros e almofadas bordadas entre os itens à mostra.

Além da exposição artística, o evento no espaço histórico localizado no Centro de Fortaleza também irá promover oficinas de bordado com a artesã Lúcia Ferreira, professora de bordado e pesquisadora do projeto.

Os itens de bordado foram produzidos durante seis meses no Minimuseu Firmeza, espaço cultural considerado um dos principais acervos de artes plásticas do Ceará. A exposição "Nossa Flora: Tons e Sons" foi realizada a partir do IX Edital das Artes de Fortaleza, da Secretaria Municipal de Cultura de Fortaleza (Secultfor).

Exposição de bordado "Nossa Flora: Tons e Sons", com peças feitas por artesãs cearenses, é realizado na Casa do Barão de Camocim Crédito: Nossa Flora/Divulgação

A programação especial promoverá, no dia 9 de março, um sábado, uma feirinha no qual serão vendidas peças bordadas produzidas pelas artesãs participantes. O momento terá apresentações musicais e barraquinhas de comidas típicas.

A mostra tem visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas; e aos sábados, das 9 horas às 16 horas. A exposição "Nossa Flora: Tons e Sons" fica aberta até o dia 9 de março.



Exposição de bordado “Nossa Flora: Tons e Sons”

Quando : de 22 de fevereiro a 9 de março; segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas; e aos sábados, das 9 horas às 16 horas



: de 22 de fevereiro a 9 de março; segunda a sexta-feira, das 10 horas às 17 horas; e aos sábados, das 9 horas às 16 horas Onde : Casa do Barão de Camocim (rua Genearl Sampaio, 1632 - Centro)



: Casa do Barão de Camocim (rua Genearl Sampaio, 1632 - Centro) Mais informações : no Instagram @nossa_flora_tonsesons



: no Instagram @nossa_flora_tonsesons Gratuito



