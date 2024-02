Programe-se: Confira agenda cultural de terça, 20 de fevereiro (20/02)

Foto: Niko Tavernise/divulgação "Duna 2" está com pré-venda aberta para lançamento

A Warner Bros. Picture disponibiliza a pré-venda de ingressos do filme "Duna: Parte Dois", sequência de "Duna" (2021). Com direção de Denis Villeneuve, a trama segue a jornada de Paul Atreides (Timothée Chalamet). O jovem, ao lado de Chani (Zendaya), parte para a vingança contra os conspiradores que destruíram sua família. Diante da difícil escolha entre o amor de sua vida e o destino do universo conhecido, ele dará tudo de si para evitar o futuro terrível que só ele pode prever. O filme estreia no dia 29 de fevereiro nos cinemas brasileiros, também em sessões adaptadas.

Quando e onde: Ingresso.com

Oficinas livres

Esta terça-feira, 20, é o último dia de inscrições das Oficinas Livres de Música oferecidas pela Escola Pública de Música do Complexo Cultural Vila das Artes. As aulas serão realizadas entre os dias 26 de fevereiro e 31 de março na Vila das Artes Anexo, localizada no bairro Joaquim Távora. Os selecionados serão divulgados no dia 22 de fevereiro, por meio das mídias sociais da Vila das Artes (@viladasartesfortaleza), do site do Instituto Cultural Iracema e do site da Vila das Artes.

Inscrições: encurtador.com.br/cms06

Mais infos: (85) 3252-1444 e chamamentopublicoviladasartes@gmail.com

Programação musical

A Vila Azul do Mar, espaço de convivência do Beach Park, segue com programação musical na semana. Nesta terça-feira, 20, destaque para o pop rock de Mano Braz e a sessão especial de Rock Movie, que será dedicada a trilhas sonoras de filmes. O empreendimento também tem o Pizzaria da Vila, com menu de antepastos, petiscos, sobremesas e pizzas feitas no forno a lenha; e o Coqueiral Bar e Restaurante, que traz opções grelhadas.

Quando: terça-feira, 20, a partir das 17 horas

Onde: Vila Azul do Mar (rua Porto das Dunas, 2734 - Porto das Dunas, Aquiraz)

Gratuito

Lambe-lambe

O Sobrado Dr José Lourenço realiza Oficina de Lambe-Lambe nos dias 21, 22, 28 e 29 de fevereiro. Parte do Projeto Percursos, a ação é destinada aos moradores da comunidade do Campo do América e tem classificação etária de 16 anos. Desta forma, a oficina ministrada pela artista Bruna Acioly busca mostrar a técnica urbana como uma ferramenta de partilha de ideias.

Quando: 21, 22, 28 e 29 de fevereiro, das 10 às 12 horas

Onde: Museu da Imagem e do Som (av. Barão de Studart, 410 - Meireles)

Gratuito

Pensar o Circo

As inscrições para a oficina "Como Pensar o Circo Para o Vídeo?", promovida pela Vila das Artes, acabam nesta terça-feira, 20. As aulas gratuitas serão ministradas pelo artista Iago Domingos entre os dias 21 e 23 de fevereiro. A formação conta com 12 vagas e é destinada a artistas com mais de 16 anos.