Programe-se: Confira agenda cultural de quarta, 21 de fevereiro (21/02)

Foto: Pedro Mateus/ Casa de Saberes Cego Aderaldo Casa de Saberes Cego Aderaldo, em Quixadá

A Casa de Saberes Cego Aderaldo promove em Quixadá o I Seminário Acessibilidade Cedo Aderaldo: Arte, Memória e Direito. O evento continua até o dia 23 de fevereiro com a proposta de promover a acessibilidade cultural. Nesta quarta-feira, 21, acontece a roda de conversa "Acessibilidade na Cultura: modos de conhecer, discutir e pensar os processos de acessibilidade nas artes e suas linguagens", às 8h30min; Cine Beija-Flor: Curtas Acessíveis, às 18 horas; e a I Reunião de Acessibilidade Cego Aderaldo, às 19 horas.

Quando: quarta-feira, 21, a partir das 8h30min

Onde: Casa de Saberes Cego Aderaldo (rua Pascoal Crispino, 167 - Centro, Quixadá)

Gratuito

Festival de Música

As inscrições para a 6ª edição do Festival de Música da Juventude seguem abertas até o dia 26 de fevereiro. O evento, realizado por meio da Secretaria Municipal da Juventude e da Rede Cuca, tem o intuito de incentivar novos talentos do meio musical fortalezense. Ao todo, serão selecionados 20 projetos musicais. Os escolhidos no processo terão acesso aos ciclos formativos e serão submetidos a etapas competitivas.

O primeiro lugar na competição receberá o prêmio de R$ 12 mil.

Inscrições e mais infos: selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br

Cinema

Nesta quinta-feira, 22, começa a nova edição do projeto Semana do Cinema, que segue até o dia 28 de fevereiro. A iniciativa permite que os espectadores assistam a filmes por preços promocionais pelo valor de R$ 12 reais em sessões 2D nas salas comuns. Entre os títulos disponíveis, estão: "Anatomia de Uma Queda", "Pobres Criaturas" e "Bob Marley - One Love". A promoção não inclui pré-venda de filmes.

Quando e onde: Ingresso.com

Ana Cañas

Os ingressos para o show "Ana Cañas Canta Belchior" já estão à venda. No show, a artista paulista irá homenagear o compositor cearense com um repertório repleto de clássicos. O evento marca o encerramento da turnê e traz músicas do álbum homônimo lançado em 2021, como "Como Nossos Pais", "Sujeito de Sorte" e "Velha Roupa Colorida".

Quando: 4 de maio, às 20 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 60 (meia) e R$ 120 (inteira)

Ingressos no Sympla e na bilheteria do Cineteatro

Mapas de Voo

O projeto Quarta do Circo segue com o espetáculo "Mapas de Voo", de Caroline Holanda. A montagem traz cubos que dançam por motivação eólica. Entre aproximações, distanciamentos, trajetórias retas, circulares, lentas, rápidas, em conjunto ou isoladas, a produção permite que o público observe a dança dos cubos. Ingressos disponíveis no Sympla e na bilheteria do equipamento.

Quando: quarta, 7, às 19h30

Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$20 (inteira)

