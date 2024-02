Espetáculo "Resistência Afro" propõe reconexão com a ancestralidade no TJA

Foto: Mandingueiros do Amanhã/Divulgação O Centro Cultural Mandingueiros do Amanhã desenvolve, há 27 anos, um trabalho sociocultural com crianças e jovens em São Luís (MA)

Instrumento de resistência durante o período de escravização no Brasil, a capoeira é protagonista do espetáculo "Resistência Ancestral: Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais". O evento é gratuito e acontece nesta sexta, 23, no Theatro José de Alencar (TJA), às 19 horas.

Com uma orquestra de berimbaus e o tambor de crioula, a apresentação visa mostra a conexão da Capoeira Angola com o terreiro, o quilombo e sua raiz negra. Para além do esporte e da luta, os artistas levam ao palco a ancestralidade da Capoeira Angola, com seus ritos, musicalidade, mistérios e seu sagrado.

"Nós fazemos uma religação da capoeira com a sua ancestralidade, porque está sendo muito esquecida. A prática é totalmente ligada aos ancestrais, porque sem Exu, não há movimento. Ele é a energia, o axé. Sem o axé não tem capoeira", explica Mestre Bamba, do grupo Mandingueiros do Amanhã.

Composto por oito atos, o musical é guiado por uma orquestra de berimbaus, símbolo maior da capoeira, pela batida do tambor e o som único do pandeirão. O espetáculo é estrelado por capoeiristas e jovens quilombolas de quatro comunidades do Maranhão: Vila da Fé, Santa Luzia, Santa Joana e Santa Maria dos Pretos, todos compondo o grupo Mandingueiros do Amanhã.

"Está proporcionando aos jovens de comunidades quilombolas e jovens da periferia de São Luís a oportunidade de serem fazedores de cultura. Que na verdade eles são fazedores de cultura, mas não têm muitas das vezes a oportunidade de praticá-la", destaca Mestre Bamba. "Hoje eles estarão como artistas e levar para o Ceará tem um significado também histórico porque o Ceará foi um dos primeiros estados a se rebelar contra a escravidão", conclui.

Assim como nos tempos passados, "Resistência Ancestral" também é um modo de promover enfrentamento ao racismo religioso, segundo Mestra Valdira. "Possibilita ao público o acesso ao conhecimento, aos fundamentos. É uma forma de combater o preconceito às expressões de matriz africana como a capoeira, as religiões afro e o tambor de crioula", pontua.

"Essas manifestações são mostradas num cenário que geralmente não é acessível a todos os públicos. Então, dentro de um teatro conseguimos trazer mais visibilidade ainda para essas práticas", enfatiza a Mestra.

O espetáculo é formado por mais de 50 integrantes que apresentam a mandinga, os cantos e encantos maranhenses, o tambor de crioula e o bumba-meu-boi no palco do TJA. A apresentação é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, do Ministério da Cultura (MinC).

O projeto também realiza um trabalho de contrapartida social, com oficinas de Capoeira Angola, Bumba-meu-boi e Tambor de Crioula para alunos e professores de escolas públicas, oficinas estas que serão realizadas em Fortaleza. O espetáculo contará ainda com audiodescrição e intérprete de Libras.

Após passar por Fortaleza, o espetáculo segue para apresentação em São Luís, no quilombo Vila Fé em Deus, na cidade de Santa Rita; em Itapecuru Mirim; e no quilombo Santa Joana, também em Itapecuru Mirim - todas no Maranhão. Ao término da turnê, será produzido um catálogo com imagens da vivência de produção da obra e com o relato de seus participantes. O documento será impresso incluindo edições em braille.





"Resistência Ancestral: Gungas, Marimbas e Urucungos em Encantorias Ancestrais"

Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito com a retirada de ingressos feita, antecipadamente, somente pelo site: site.bileto.sympla.com.br/theatrojosedealencar