Festival de Gastronomia Cearense passeia por sabores da serra, mar e sertão

Foto: Thiago Matine/Divulgação Cada permissionário terá um cardápio que passei pela serra, mar e sertão

Os sabores do mar, da serra e sertão se encontram na segunda edição do Festival de Gastronomia Cearense. De 23 a 25 de fevereiro, “Os Rumos do Ceará de Comer” serão abordados por meio de feiras gastronômicas, rodas de conversa, aulas-show, exposição fotográfica, atrações musicais, feiras de empório e agroecológica, no Complexo Cultural Estação das Artes. O acesso é gratuito.



“O festival é culminância dos movimentos que viemos fazendo durante todo o ano, um encontro de um material que viemos pesquisando em todo esse período, principalmente para o fechamento das atividades”, explica Marina Araújo, diretora do Mercado AlimentaCe, equipamento responsável pelo evento.

Destacar a cultura alimentar de cada macrorregião do Estado é relevante para manter a tradição da gastronomia cearense viva, conforme afirma Irene Semente, proprietária do resturante São Francisco e uma das permissionárias que estarão presentes no festival. “A geração atual consome mais delivery e fast food, por isso é relevante colocar a nossa culinária em evidência”, salienta.

“Não pudemos fugir da nossa ancestralidade, de onde viemos, o jeito que nossos avós cozinhavam, o jeito que nossos pais cozinhavam, quando surge um evento que você pode juntar chefs de cozinha renomados como a Bela Gil com a galera de quilombos e partilhar suas vivências, é um momento rico. É importante possibilitar esse encontro com a culinária contemporânea e a ancestral”, afirma Pérola de Oyá, do Ajeum de Oyá que estará no festival.

A seleção dos permissionários para o evento foi feita por meio de uma curadoria realizada pelo setor de pesquisa e desenvolvimento. “Foram percorridos mais 2 mil quilômetros no Ceará onde fizemos o cadastro de pessoas que contribuíram para a Cultura Alimentar de algum modo, além de incluirmos quem esteve presente em nossas atividades”, conta Marina.

Restaurante São Francisco

Com 52 anos de existência, 46 deles no Mercado São Sebastião, o estabelecimento é focado em gastronomia sertaneja. Comandado por Irene Semente, o restaurante São Francisco preparou um cardápio específico para a segunda edição do Festival de Gastronomia Cearense. Preparos mais leves envolvendo carne de sol, carneiro, camarão e a tradicional galinhada com pequi para contemplar a serra, o sertão e o mar fazem parte do menu para o Festival. “É uma satisfação grande participar porque nossa gastronomia é muito rica, tem muitos saberes e sabores e as pessoas apreciam bastante”, comenta a proprietária.



Quanto: R$ 14 a R$ 25

Ajeum de Oyá

O ponto cultural e restaurante de Pérola de Oyá traz o encontro com o sabor baiano por meio de preparos comuns à serra, ao mar e ao sertão nordestinos.Moqueca de peixe ao molho de manga, arrumadinho baiano e moqueca de maturi com mamão verde são os pratos que estarão disponíveis. Diferente do arrumadinho cearense, o baiano é composto por uma salada de feijão branco, similar ao vinagrete, farofa crocante, arroz e carne seca frita acebolada. Para os adeptos do veganismo, a moqueca de maturi é o indicado, pois leva broto da castanha de caju. “Trouxe esses pratos para fazer essa provocação, porque as pessoas não se arriscam a buscar, a conhecer, novos sabores e que tem a ver com a nossa ancestralidade”, pontua Pérola. Natural da Bahia, a cozinheira atua como baiana de acarajé há 17 anos. Além disso, é especializada em gastronomia afro-brasileira.



Quanto: R$18 a R$20



Exposição "Mistura Quilombola: comida, identidade e cultura no Ceará"

Com curadoria de Jorge Silvestre, a exposição apresenta uma série fotográfica que retrata as culturas alimentares de dez comunidades quilombolas do Ceará: Cumbe; Córrego de Ubaranas; Alto Alegre; Serra da Rajada; Caetanos em Capuan; Serra do Evaristo; Nazaré; Curralinho; Sítio Veiga e Consciência Negra. A autoria das fotos é de Camila de Almeida, que foram realizadas a partir de ações itinerantes da equipe de Pesquisa e Desenvolvimento do equipamento.



Melhores Sabores da Cidade

Abrindo a programação do festival, a 7ª edição do Melhores Sabores da Cidade premia os diversos estabelecimentos da Capital. São 5 indicados entre restaurantes, chefs de cozinha e bartenders, concorrendo em 30 categorias como “Vegano Imperdível”, “Cozinha Tradicional Cearense”, “Comidinhas”, “De frente para o Mar”, “Cozinha estrangeira”, dentre outras. A votação foi feita por e-mail pelo público, que pode escolher os seus preferidos até 18 de fevereiro.

Festival de Gastronomia Cearense: Os Rumos do Ceará de Comer