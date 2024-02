Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 23 de fevereiro (23/02)

Foto: Micaela Menezes/divulgação Colagem Negra apresenta projeto "Fazendo arte como não podia fazer quando criança"

Acontece nesta sexta-feira, 23, edição do "Fazendo arte como não podia fazer quando criança". O projeto desenvolvido por Colagem Negra, como assina a artista visual Alexia Ferreira, propõe uma experiência imersiva por meio de múltiplas práticas. O encontro terá um live painting com Blecatue, seguida por uma oficina de colagem ministrada por Alexia. Também terá ação com Belle Azi e Luz da Guia, trancistas do estúdio Nzinga, além de campeonato de videogame.

Quando: sexta-feira, 23, das 13h às 20 horas

Onde: Lateral da Escola Porto Iracema das Artes (rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Gratuito





Exposição

Estreia hoje, 23, a exposição fotográfica "À Margem: Visualidades expelidas num mar incendiário", realizada pela escola Porto Iracema das Artes. Desenvolvida por alunos do Percurso Básico de Fotografia Digital da instituição, a mostra reúne trabalhos dos artistas Agatha, Amanda Menezes, Ane Luz, Carlos Daniel, Emmanuel T. Carmo, Emanuelle P.,Hannah Rodrigues, Ícaro Reis, Jorge Lima, Lorenzo, Maddu, Natália Rabelo, Pedro Davi, Samuel Torres, Shay Luiz Castro e Thalita Florêncio.

Quando: segunda-feira a sexta, das 9h às 19 horas; sábado e domingo, das 14h às 22 horas

Onde: Hub Cultural Porto Dragão (rua Bóris, 90 - Centro)

Gratuito

Sotaques do Choro

Quer conhecer um pouco mais do choro, gênero musical brasileiro presente na cena cultural de Fortaleza? O Cineteatro São Luiz recebe o projeto Sotaques do Choro, com atração do grupo New Choro, seguido por debate sobre regionalismo musical com Pablo Garcia.

Quando: sexta-feira, 23, às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Major Facundo, 500)

Quanto: R$ 7 (meia) e R$ 14 (inteira)

Ingressos disponíveis na bilheteria e no Sympla

Rodolfo Teófilo

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece) realiza o lançamento da exposição virtual "Rodolfo Teófilo, um intelectual entre as ciências e as letras" na plataforma Google Arts and Culture (https://artsandculture.google.com/partner/biblioteca-publica-estadual-do-ceara). O projeto reúne registros fotográficos de obras de Rodolfo Marcos Teófilo, pertencentes ao acervo de Obras Raras e Coleção Ceará da instituição. O evento remoto de abertura também terá uma live no YouTube com a presença dos curadores.

Quando: sexta-feira, 23, às 16h30min

Onde assistir: www.youtube.com/channel

Rede Cuca

A Rede Cuca comemora 10 anos de atuação com semana de programação diversa que segue até sábado, 24. Nesta sexta-feira, 23, as atividades envolvem mostra de filmes; oficinas, palestras e workshops; exposição de obras; maratona gamer; intervenções fotográficas e produção de jornal mural. Mais informações, com detalhes sobre locais e horários, podem ser vistos nas redes sociais por meio do link: https://linktr.ee/redecuca.

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp