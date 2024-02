CCBj recebe segunda edição do TransFestival neste sábado, 24

Foto: Divulgação/ Coletivo Polo Trans Aniversário de seis anos do Polo Trans, que surgiu em 2017 com foco especial na periferia da cidade

Neste sábado, 24, o Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) recebe a segunda edição do TransFestival. A ideia é fomentar e difundir a cultura, arte e estéticas de pessoas T (transsexuais, travestis, mulheres trans, transmasculine e outras identidades transitórias), além de valorizar suas identidades, criações e produções artísticas e culturais em diversas linguagens e formatos.

O festival foi idealizado em conjunto pelos coletivos PoloTrans e Gueto Queen. A primeira edição aconteceu em janeiro, em alusão ao dia da visibilidade e 20 anos de movimento trans no Brasil, contando com apresentações de Maw e Mumutante, no Teatro Marcus Miranda.

Nesta nova edição, Otto, Amarga Moon kenzo, Banda WL são algumas das atrações que se apresentam no palco montado na rua em frente ao CCBJ. Também haverá feirinha de artesanatos, barraquinhas de bebidas, distribuição de preservativos e orientações diversas.

Stefany Mendes, coordenadora do coletivo Polo Trans, conta que a existência desse evento ajuda a mudar percepções e criar um ambiente mais inclusivo para todos os envolvidos na comunidade artística. "Ao celebrar a diversidade e promover a igualdade de oportunidades, esse festival desempenha um papel vital na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora para pessoas de todas as identidades de gênero", expõe a artista que também faz parte da programação.

Ela ainda relata que embora tenha havido avanços na representação e na inclusão de pessoas que fazem parte da sigla LGBTQIA ainda há muito trabalho a ser feito. "Muitos artistas trans enfrentam barreiras sistemáticas e discriminação no mundo da arte, dificultando sua capacidade de serem reconhecidos e valorizados por seu trabalho. No entanto, há uma crescente conscientização sobre essas questões e um movimento para desafiar as normas tradicionais e ampliar as vozes marginalizadas na arte", declara.

Mesmo com o aumento da conscientização e da transfobia ser crime no Brasil desde 2019, o País é ainda o que mais mata pessoas trans e travestis em todo o mundo. Stefanny aponta que a pauta mais urgente para a população trans brasileira inclui acesso à saúde, educação, emprego e proteção contra discriminação e violência. "Infelizmente, a rotina das pessoas transgêneros e travestis no Brasil é marcada pelo medo, violência, discriminação e falta de oportunidade. Sobreviver é uma grande dificuldade, manter-se viva é uma grande dificuldade, um trabalho digno e acolhedor é uma grande dificuldade", declara.

Já a coordenadora do coletivo Gueto Queen, Jô Costa, chama atenção para os números de casos no Ceará e ressalta a importância do festival para enaltecer a vida e a arte de pessoas trans.

"Um festival como esse precisa ser cada vez maior e com verba para abraçar as demandas que existem e clamam as periferias.Conseguimos acessar alguns direitos até então, porém seguimos na luta de equidade principalmente quando falamos de um recorte racial dentro do movimento onde as camadas são ainda mais violentas. Sair de casa sem saber se vamos voltar é um gatilho diário", enfatiza a coordenadora do coletivo Gueto Queen.

Ao ser questionada sobre o que gostaria que a população soubessem sobre as pessoas trans, ela enfatiza: "Homens trans gestam, Travesti também é mulher, não nascemos no corpo errado, crianças trans existem, somos pais, mães, professoras, políticas, donas de casa, médicas e tantas outras coisas que não são mostradas e validadas", declara.





Coletivo PoloTrans

O Polo Trans surgiu em 2017 com foco na periferia da Cidade, especificamente nos bairros Bom Jardim e Conjunto Ceará, dedicando-se à promoção da cidadania, cultura, visibilidade, atendimentos psicológicos direcionados para outros coletivos e instituições e direitos da população LGBTQIA em Fortaleza. Sendo criado a partir da necessidade de uma movimentação da comunidade LGBTQIA que frequentavam o Polo do bairro Conjunto Ceará e não percebiam as suas particularidades sendo representadas.

Alcança seus objetivos por meio de diversas ações, incluindo manifestações artístico-culturais, palestras, workshops, atividades de prevenção a DSTs. E além de realizar o "Trans Festival", também atua na Parada Pela Diversidade do Conjunto Ceará.





Coletivo Gueto Queen

A proposta do coletivo é criar um espaço permanente que possibilite processos de educação e sensibilização sobre as vivências e negações de direitos da comunidade LGBTQIA , por meio de debates, produções audiovisuais e eventos de arte e cultura. O projeto tem como foco a atuação de sujeitos transformadores que defendem direitos da comunidade LGBTQIA ; convidar sujeitos que se identificam ou tenham interesse nos debates conduzidos pelo Gueto Queen; a realização de parcerias com movimentos e coletivos que atuam com essa temática.





Programação da segunda edição do TransFestival

17 horas - DJ PK com sequência de reggae

17h30min - Música e poesia com Stefany Mendes

18 horas - Show Otto

18h30min - Banda WL

19h10min - Show Amarga Moon kenzo

19h50min - DJ Angel History

20h30min - DJ Ellícia

Segunda Edição TransFestival