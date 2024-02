Inscrições para Festival de Música da Juventude encerram na segunda, 26

Foto: Tainá Cavalcante/Divulgação A banda de reggae cearense OutraGalera ganhou o Festival de Múica da Juventude de 2022

Estão chegando nos últimos dias de inscrição dos projetos que irão participar da 6ª edição do Festival de Música da Juventude de Fortaleza (FMJ). A edição deste ano ganha destaque pela parceria com o Circo Voador, um dos palcos mais bem conceituados e tradicionais do Rio de Janeiro.

As inscrições para o Festival seguem até segunda-feira, 26, e abraçam projetos musicais de qualquer estilo, como bandas, projetos solos, projetos instrumentais, DJs, orquestras, entre outros.

Os projetos finalistas, além de receberem a premiação em dinheiro, serão incluídos em um projeto de circulação idealizado pelo Festival. Sobre este projeto, Mimi Rocha, músico e responsável pela parte formativa do FMJ, compartilha: "Na última edição, em 2022, nós fizemos uma circulação com os três projetos vencedores. A circulação aconteceu em maio de 2023, passando pelo Rio e São Paulo, já estreitando nossa parceria com o Circo Voador. Esse ano, então, vai ser ainda mais importante essa parceria".

Além das premiações, Mimi garante que o objetivo do festival é realizar um curso formativo para todos os músicos participantes. Todos os anos o FMJ promove aulas abertas de canto, harmonia, ritmo e composição, além de workshops com artistas e bandas que já estão inseridos no mercado musical.

"A gente já teve um pouco de tudo nos outros anos. Já tivemos workshop de bandas, de músicos, conversas com artistas como Tico Santa Cruz, o pessoal do Renegados, o pessoal da banda Selvagens à procura de Lei. Falamos de tudo, música eletrônica, trilha sonora, história da música cearense, composição musical, então é um conteúdo bem relevante", afirma Mimi.

Segundo Roberto Viana, diretor de arte, cultura e biblioteca da Rede Cuca, a parte formativa do festival é de grande importância. "A gente tem uma formação que vale ponto. As bandas que não participarem dos workshops e das aulas formativas perdem pontos e as que participam ganham. Então, a gente tem a parte formativa como uma das principais metas do festival", explica.

Roberto também expressa a relevância de um palco como o Circo Voador para a trajetória dos músicos cearenses que estão começando a sua carreira. "Eu falo até como músico, agora. Eu acho que o Circo Voador não é só uma casa de show. O Circo representa um movimento cultural que está além da música. Todos os grandes e os pós-talentos que virão passam por lá. É um movimento consagrado dentro da história da música brasileira, um local que agora está dando a oportunidade de receber os talentos de Fortaleza", expressa o diretor.



VI Festival de Música da Juventude de Fortaleza