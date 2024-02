Programe-se: Confira agenda cultural de sábado, 24 de fevereiro (24/02)

Foto: Iago Barreto/ Divulgação Nayra Costa, cantora cearense

A cantora Nayra Costa homenageia a "Diva do Jazz" Nina Simone neste sábado, 24, no restaurante Cantinho do Frango. Ela faz releitura de clássicos como "Feeling Good", "To Love Somebody" e "Black Bird". A artista será acompanhada pelos músicos Mimi Rocha (guitarra), Renato Campos (baixo), Neto Ferreira (teclado) e Igor Ribeiro (bateria). Nina Simone foi pianista, cantora, compositora e ativista nos EUA. Ela faleceu no ano de 2003.

Quando: sábado, 24, às 19 horas

Onde: Cantinho do Frango (rua Torres Câmara,71 - Aldeota)

Quanto: R$ 20 (couvert)





Pokémon

O shopping RioMar Fortaleza promove neste sábado, 24, o torneio oficial de Pokémon TCG. O evento é uma oportunidade para treinadores mostrarem habilidades e competirem por pontos para o campeonato mundial que será realizado em agosto. Para participar é necessário seguir as regras oficiais do jogo, como ter um baralho de 60 cartas. As regras estão disponíveis no Instagram da Livraria Leitura do shopping (@leiturariomarfortaleza).

Quando: sábado, 24, das 10h às 22 horas

Onde: Praça de Eventos do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Aberto ao público





ASMR

A artista Jupyra Carvalho se apresenta no Salão das Ilusões neste sábado, 24. Ela realiza o trabalho "Spa ASMR Session: Auto Anti-Ajuda". A performance incorpora sussurros, sons lentos e repetitivos, respirações, ruídos de objetos, risos, arrotos e sons não convencionais para criar uma atmosfera que oscila entre tranquilidade e inquietação, desafiando a percepção do público sobre o que está sendo proposto sonoramente.

Quando: sábado, 24, das 17 horas às 21 horas

Onde: Salão das Ilusões (R. Cel. Ferraz, 80 - Centro)

Gratuito





Sol Tu Som

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) promove neste sábado, 24, a "ressaca de Carnaval" do projeto Sol Tu Som, comandada por Ada Porã e Guilherme Cunha. A festa apresenta repertório plural de música brasileira e latino-americana, com participação dos coletivos Farra Na Jangada e As Serpentinas. O projeto foi idealizado para ocupar as praças públicas.

Quando: sábado, 24, das 16h às 19 horas

Onde: Espaço Rogaciano Leite Filho, no CDMAC (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Gratuito

