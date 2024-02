Museu Ferroviário promove exposição interativa de ferromodelismo

Foto: Fernanda Siebra Montagem da Exposicao "Nos trilhos do tempo", no Museu Ferroviario Estacao Joao Felipe. Fortaleza, 29/08/23 Foto: Fernanda Siebra

Neste fim de semana o Museu Ferroviário Estação João Felipe realiza a primeira edição do Encontro de Ferromodelismo. Com entrada gratuita, a exposição interativa irá reunir maquetes gigantes de vias férreas, com trens em miniatura em ambientações em escala reduzida.

“As maquetes trazem importantes elementos para quem quer conhecer as ferrovias cearenses, como é o caso da maquete que apresenta a Estação de Sobral e a que representa as Oficinas do Urubu, hoje integrante do nosso acervo permanente”, detalha Cristina Holanda, diretora do Museu Ferroviário.

Leia também | Grande Mucuripe recebe Festival Bike Arte Brasil



O encontro tem como objetivo contribuir para a difusão do conhecimento sobre o universo das ferrovias, além de aproximar a população com o Museu Ferroviário, espaço que integra o Complexo Cultural Estação das Artes, que foi inaugurado em novembro de 2023.

Montagem da Exposicao "Nos trilhos do tempo", no Museu Ferroviario Estacao Joao Felipe. Fortaleza, 29/08/23 Foto: Fernanda Siebra Crédito: Fernanda Siebra Montagem da Exposicao "Nos trilhos do tempo", no Museu Ferroviario Estacao Joao Felipe. Fortaleza, 29/08/23 Foto: Fernanda Siebra Crédito: Fernanda Siebra Montagem da Exposicao "Nos trilhos do tempo", no Museu Ferroviario Estacao Joao Felipe. Fortaleza, 29/08/23 Foto: Fernanda Siebra Crédito: Fernanda Siebra

I Encontro de Ferromodelismo

Quando : sábado, 24, das 12 horas às 20 horas; e domingo, 25, das 10 horas às 18 horas



: sábado, 24, das 12 horas às 20 horas; e domingo, 25, das 10 horas às 18 horas Onde : Museu Ferroviário, acesso pela Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro)



: Museu Ferroviário, acesso pela Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, s/n - Centro) Mais informações : no Instagram @museuferroviariojoaofelipe



: no Instagram @museuferroviariojoaofelipe Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui