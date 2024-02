Foto: Danilo Ferrara/divulgação TJA recebe espetáculo "Provavelmente Saramago"

Este domingo, 25, é a última apresentação de "Provavelmente Saramago: um solo de Vinícius Piedade", com direção de Paulo Campos dos Reis. A trama gira em torno de um ator que, após ser rejeitado num casting para um filme ficcionado sobre Saramago, resolve montar um espetáculo com as próprias interpretações do autor. A retirada do ingresso acontece por meio da plataforma Sympla.

Quando: domingo, 25, 18 horas

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Gratuito

Sessão extra

Neste domingo, 25, acontece a sessão extra do espetáculo de humor "Nota de Cancelamento". A apresentação será realizada no Ai Dentu Comedy, localizado na av. Godofredo Maciel, conta com os humoristas Mateus Cidrão e Oliveirinha.

Quando: domingo, 25, às 19 horas

Onde: Ai Dentu Comedy (av. Godofredo Maciel, 1155 - Maraponga)

Quanto: a partir de R$25

Ingressos no Sympla

Coleção Sansão

O Iguatemi Bosque inaugura a exposição "Coleção Sansão: Estilistas Brasileiros", um especial do coelho Sansão, da Turma da Mônica. A mostra, parceria com a Mauricio de Sousa Produções, celebra os 60 anos da personagem e terá a produção de estilistas convidados, a exemplo de Luiza Mallmann e Walério Araújo.

Quando: segunda a domingo, das 10 às 22 horas

Onde: Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Baladinha

O RioMar Fortaleza promete animação para o público infantil com edição da Baladinha RioMar no domingo, 25. Comandado pelo DJ Dino, o evento terá repertório composto por músicas atuais e coreografias que viralizaram na internet. E no sábado, 24, praça de alimentação do shopping, o grupo Bolofofos apresenta seu show de música e brincadeiras. Sucesso na internet, o grupo apresenta canções como "Funk do Pão de Queijo" e "Chove Chuva no Chuveiro".

Quando: sábado, 24, e domingo, 25

Onde: Estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito

Criança Cria

As ações da Pinacoteca do Ceará voltadas para o público infantil começam com o Ateliê Criança Cria, que realiza a atividade "Incêndio a bordo, coração de papel: Origamis a partir de Leonilson". A ação parte dos símbolos presentes nas obras de Leonilson.

Quando: domingo, 25, das 10 às 11 horas

Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de maio, 34 - Centro)

Gratuito