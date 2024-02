Bienal de Veneza expõe trabalhos de artistas com atuação em Fortaleza

Foto: Divulgação Dalton Paula

Em meio à crescente guinada à extrema-direita em países europeus nos últimos anos, a Bienal de Veneza - a mais antiga da história - impõe uma afirmativa necessária. Enquanto aumentam as políticas anti-imigração na Europa, o evento traz a 60ª edição com o tema "Foreigners Everywhere" ("Estrangeiros em Todos os Lugares", em tradução livre para o português).

Com curadoria liderada pelo brasileiro Adriano Pedrosa, diretor do MASP e primeiro curador latino-americano nestas seis décadas, a exposição ressalta que estes territórios são construídos por pessoas de diversas identidades e distintas origens.

Entre os artistas selecionados para representar o Brasil, estão Jota Mombaça e Ziel Karapotó, tutores do Laboratório de Artes Visuais da Escola Porto Iracema das Artes, e Dalton Paula, ex-tutor da mesma instituição.

"Esta Bienal articula um movimento que está colocado na cena da arte internacional há bastante tempo. A maioria das posições artísticas com muita relevância e poder no continente europeu hoje em dia vem de posições imigrantes. Essa centralidade tem que continuar a ser celebrada, principalmente agora que a gente tem visto um embrutecimento das políticas migratórias", opina Jota, que considera as questões de imigração um ponto de atravessamento em seu trabalho - atualmente, vive entre Lisboa, Amsterdam e Berlim -, assim como as questões de gênero.

A artista integra o evento como parte do projeto "Arquivo da Desobediência", do curador Marco Scottini, ao lado de outros 39 artistas e coletivos. A obra que será apresentada por Jota terá relação com vídeo e está ligada ao campo da desobediência de gênero.

Natural de Natal e com atuação internacional, Mombaça acredita que está em constante movimento de "retirante" e reforça a importância de iniciativas que possibilitam intercâmbios de práticas e vivências. "Eu sempre digo que a cena de Fortaleza, do Ceará, é única no Brasil. Está fora do eixo hegemônico, mas ao mesmo tempo tem dispositivos de estudos para a arte, escolas de cinema, escolas de artes visuais, públicas, programas como o Laboratório de Criação. É muito regenerativo".



A opinião é reverberada por Ziel Karapotó, que ressalta o impacto positivo da contribuição com a Porto. "É uma instituição do Nordeste que tem um trabalho muito inédito. É raro a gente ver isso, principalmente com todo o sucateamento que a cultura passou nos últimos tempos", destaca. Ele faz parte do grupo de artistas escolhidos pela Fundação Bienal de São Paulo para representar a comunidade indígena brasileira, um feito único no evento italiano, no Pavilhão Hãhãwpuá, com curadoria de Arissana Pataxó, Denilson Baniwa e Gustavo Caboco Wapichana.

"Estar na Bienal é, antes de tudo, uma conquista dos povos originários. É essa luta dos curadores de ocuparmos esses espaços e mudar um pouco essa paisagem das artes brasileiras. Eu vejo que minha participação, assim como a de Olinda Tupinambá e Glicéria Tupinambá, é marcada por essa trajetória poética, pela potência da nossa capacidade técnica, do nosso fazer artístico, mas também é atrelada à nossa trajetória de luta. A gente entra com um desafio, não estar apenas como personagens ou protagonistas, mas como autores. Isso muda muito", complementa.

Ziel apresenta a instalação "Cardume II", cuja versão final está sendo produzida em coletivo (também tem a colaboração do Canto Karatopó Terra Nova, grupo de Toré Nhurae Badzé; Elvira Pereira, Elenildo Suanã e Leandro Gustavo). A obra une duas redes de tarrafa, maracás de cabaça e réplicas de projéteis balísticos, com ambientação composta de sons de rios e cantos tradicionais indígenas do povo Karatapó.

"A obra está muito atrelada a essa questão de dimensionar esse lugar que nós, os povos indígenas, estamos. Acho que é muito sobre nossa resistência, nossas formas de estabelecer a manutenção das nossas tradições, e de continuar existindo, na verdade", conceitua.

Para o artista, "Cardume II" mostra também os meios para enfrentar os projetos de violência. "Eu trago a relação com o rio, com a natureza, e trago também o conjunto de 40 maracás, querendo apresentar como um instrumento de proteção, como uma armadura pra gente. O maracá atravessa a gente além da matéria física, também na espiritual. É uma obra que luta contra projetos etnocidas, genocidas, estabelece uma luta".

Laboratórios de Criação

Ziel Karapotó faz tutoria dos projetos "Escudos contra os morticídios", de kulumym-açu e "Toá - eternizando memórias", de Moisés Tremembé.

Jota Mombaça faz tutoria de

"Trava da peste", de Isadora Ravena, e "Mãozinha", de Céu Vasconcelos.

Dalton Paula participou da tutoria de 2022/2023, com os projetos "Mixaria no Sertão e Ouro no Exterior", de Filipe Alves, e "O que faz de uma casa um lar?", de Andréa Sobreira.

Bienal de Veneza

Quando: de 20 de abril a 24 de novembro

Mais infos: https://www.labiennale.org/en/art/2024