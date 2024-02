ÁRIES

Procure valorizar o suporte dos seus afetos, visto Vênus e Marte juntos na área de amizades. Os processos reflexivos voltados à superação de desafios e ao autoconhecimento tendem a favorecidos, devido à Lua no eixo cotidiano-espiritual e à sua fase minguante.

TOURO

As demandas podem se revelar prazerosas frente ao encontro Vênus-Marte na área do trabalho. Suas qualidades comunicativas em prol do círculo de confiança tendem a ficar em evidência nesta fase, visto o encontro Sol-Mercúrio-Saturno no setor de amizades.

GÊMEOS

É preciso fortalecer e estruturar suas metas, visto o encontro Sol-Mercúrio-Saturno no setor do trabalho. O momento pode favorecer a vida íntima em seus aspectos psicológicos e humanos, considerando o encontro Vênus-Marte na área espiritual.

CÂNCER

Busque meditar e se fortalecer. Um envolvimento prazeroso e criativo na gestão da vida privada tende a ser estimulado agora, devido ao encontro Vênus-Marte no setor íntimo, além do trânsito lunar no eixo comunicação-cotidiano e sua fase minguante.

LEÃO

O amadurecimento conjunto pode fortalecer o círculo de confiança. Este momento tende a favorecer a articulação de ações em parceria, considerando o encontro Vênus-Marte na área de relacionamentos, além do trânsito lunar no eixo material-social e sua fase minguante.

VIRGEM

As parcerias tendem a amadurecer frente ao encontro Sol-Mercúrio-Saturno na casa dos relacionamentos. Este momento astrológico tende a favorecer o recolhimento voltado a aperfeiçoar as rotinas e o trato humano, visto a Lua entre seu signo e a área familiar.

LIBRA

Neste momento, tente transmitir empatia e companheirismo. É importante buscar acordos na gestão das rotinas, visto a Lua no eixo crise-comunicação e sua fase minguante, além do encontro Sol-Mercúrio-Saturno no setor do cotidiano.

ESCORPIÃO

Procure fortalecer as parcerias, buscando atender demandas que impactem na coletividade, visto a Lua no eixo amizades-material e sua fase minguante. O lar tende a se revelar fonte de prazeres com Vênus e Marte juntos na área familiar.

SAGITÁRIO

A automotivação tende a ganhar corpo com Vênus e Marte juntos no setor das ideias. É preciso se estruturar, buscando equilibrar trabalho e vida pessoal, devido à Lua entre a casa profissional e seu signo.

CAPRICÓRNIO

Criatividade e proatividade tendem a se alinhar frente ao encontro Vênus-Marte no setor material. A introspecção pode ser favorecida e se mostrar um caminho de autoaprimoramento frente às dificuldades, visto o encontro Sol-Mercúrio-Saturno na casa das ideias.

AQUÁRIO

Sua capacidade gestora pode se elevar frente ao encontro Sol-Mercúrio-Saturno na casa material. Este momento astrológico tende a promover transformação interior e aprimoramento interpessoal, considerando a influência da Lua no segmento íntimo-amizades e sua fase minguante.

PEIXES

O recolhimento emocional e físico pode lhe fortalecer nesta fase. É preciso atuar de forma criteriosa nos processos de gestão, visto o encontro Sol-Mercúrio-Saturno em seu signo e a Lua no eixo relacionamentos-trabalho, além da fase minguante.