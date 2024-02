É o arcanjo que ajuda a resolver todos os problemas de amor, pois é o "chefe" dos cupidos, sendo também invocado contra as forças do mal, quando este mal é causado por ignorância do ser em relação ao amor. Anael distribui felicidade e torna a vida mais bela, irradia a essência da caridade e da compaixão e nos presenteia fartamente com esses dons quando lhe pedimos.