A Cláudio Menezes

O planeta Terra, além de chato, terrivelmente chato, está se tornando um lugar tremendamente perigoso para se viver. Tudo por conta de uma cultura de ódio, que viceja como erva daninha na sarjeta. Não quero dizer que no passado só havia flores, abraços e beijos, mas, no presente, o negócio está de amargar. A intolerância e a polarização viraram moda, enquanto a pobre da democracia, esfarrapada, ainda resiste aos mais variados ataques e a pomba da paz voa para não sei onde. Quando a mesa de botequim se transforma em ringue aí é pagar a conta e dar tchau. O mundo cada vez mais se parece com um ônibus desgovernado, dirigido por um motorista embriagado e drogado e com seus passageiros aos chutes e pontapés o tempo todo. E o semáforo está vermelho.

Se não, vejamos: hoje, 24/02, Rússia e Ucrânia comemoram (?) dois anos de conflito. Os mortos e feridos de cada lado se contam às centenas de milhares. Não há qualquer perspectiva de trégua. A Europa quase toda se volta contra o Grande Urso, que, em retaliação, desliga o registro do gás e fecha a torneira do petróleo. As Coréias vivem aos tabefes, mísseis para lá e para cá. A China, o velho Império do Meio, sempre calada e ciente do seu poderio econômico, aperta o zangado Irã por conta dos ataques dos houthis no Mar Vermelho. Por sua vez, mira irada a vizinha Taiwan. Na Argentina, Milei Motosserra convive às turras com os sindicatos e assiste à economia portenha cada vez mais ir ladeira abaixo. O Afeganistão, bem, o Afeganistão é um barril de pólvora, não?

Israel, dirigido por um governo sionista de extrema-direita, foi atacado pelos terroristas do Hamas e usa este triste fato como pretexto para aniquilar o povo palestino. Uma coisa é o Hamas, outra a comunidade palestina, assim como não se deve confundir os atuais dirigentes israelenses com o povo judeu. Foi só o Lula dizer que o rei estava nu que virou persona non grata para a turma do Sião. O bom é que Jesus Cristo também foi assim considerado por esta mesma gente. Sem terem o que fazer, o Ceará e o Piauí se engalfinham numa luta antiga e besta por territórios, quando seus mapas há muito estão consolidados. De olho nas oportunidades, os EUA, o xerifão do mundo, vê a disputa entre o jumento e o elefante, que, na verdade, são um bicho só, uma atroz aberração...

Escrevendo no sábado, não posso predizer o que acontecerá amanhã na Avenida Paulista. Um sujeitinho e a sua corja, com vários crimes nas costas e nas cordas, tenta se reerguer junto ao seu gado, dizendo "não me deixem só!". Outro pilantra da sua laia, há mais de 20 anos, foi o autor da frase e acabou na lata de lixo da História, certamente o destino do atual cabra metido a coitado, além da cadeia. Afinal, o que lhe resta de desculpa depois de conhecido o tal vídeo da reunião golpista? A lamentar, a absurda agressão aos jogadores do Fortaleza por bandidos travestidos de torcedores do Sport. Uma tentativa de homicídio que quase se consumou. Atento às questões do céu e da Terra, o Papa Francisco balança a cabeça e diz: "Deus, eles não sabem o que fazem"...