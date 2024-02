Programe-se: confira a agenda cultural desta segunda-feira, 26 (26/01)

Foto: Leonine/Divulgação Baseado na obra de Martin Amis, o filme "Zona de Interesse", indicado ao Oscar, segue em exibição em cinemas de Fortaleza

Baseado na obra de Martin Amis, o filme "Zona de Interesse", indicado ao Oscar, segue em exibição nos cinemas de Fortaleza. Na trama, Rudolf Höss, o comandante de Auschwitz, e a esposa, Hedwig, desfrutam de uma vida aparentemente bucólica em uma casa com um jardim. Um detalhe, porém, chama a atenção: a residência fica localizada ao lado de um campo de concentração. A obra também mostra o complexo caso de amor entre a esposa e um oficial nazista, que se complica quando o comandante começa a desconfiar.

Quando e onde: Ingresso.com





Zona de Risco

Está em exibição nos cinemas o filme de ação "Zona de Risco". Na obra, um piloto de drone das Forças Aéreas é a única esperança de uma força-tarefa presa em uma emboscada. Cercados pelo inimigo em um território remoto, a chance de sobreviverem está nas suas mãos e na de um jovem oficial da aeronáutica. Eles têm 48 horas para resgatar os soldados antes que a missão vire um desastre.

Quando e onde: Ingresso.com





Caixa Cultural

Estão à venda os ingressos para o espetáculo "Eu amarelo: Carolina Maria de Jesus", apresentado na Caixa Cultural nos dias 1 a 3, 7 a 10 e 15 a 17 de março. A montagem é protagonizada pela atriz Cyda Moreno e apresenta três momentos da vida da escritora: sua vida na favela, que resultou em diários; a ascensão literária, que a tornou um fenômeno editorial de vendas e, por último, o seu esquecimento. As entradas podem ser adquiridas na bilheteria do equipamento.

Quando: 1 a 3, 7 a 10 e 15 a 17 de março

Onde: Caixa Cultural (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira)

Mais infos: Instagram





Tartarugas Ninja

Estreou na plataforma de streaming Paramount "As Tartarugas Ninja: Caos Mutante". No filme, a nova aventura dos personagens segue as versões adolescentes de Leonardo, Raphael, Michelangelo e Donatello, quatro tartarugas que se transformam em animais antropomórficos após o contato com uma substância radioativa. Com o treinamento do Mestre Splinter, um rato que passou pela mesma situação, eles assumem o posto de protetores de Nova York.

Onde: Paramount





Prova de coragem

Dirigido por Roberto Gervitz, o filme "Prova de Coragem" será exibido no Canal Brasil nesta segunda-feira, 26. Na obra, Hermano é um médico que planeja escalar uma montanha perigosa. Ele se sente culpado pela morte do melhor amigo e precisa de uma prova de coragem. Entretanto, a esposa de Hermano revela que está grávida e ele precisa tomar uma decisão.

Quando: segunda-feira, 26, às 21h10min

Onde: Canal Brasil