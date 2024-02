Em cartaz, cinebiografia revela outros caminhos da família Ferrari

Foto: Diamond/Divulgação Filme "Ferrari" estreia nos cinemas

Com um simbolo que possui um fundo amarelo brilhante com um cavalo empinado negro centralizado emoldurado por uma borda preta aplicado a máquinas com linhas aerodinâmicas que combinam forma e função e uma cor vermelha vibrante, unindo elegância e potência, a Ferrari é uma das maiores marcas de carros do mundo. Mas nem sempre foi assim.

É no bastidor desse ícone que o novo longa de Michael Mann ("O Último dos Moicanos", de 1992) foca em um dos anos mais importantes, não só da grande empresa automobilística em si, mas também na vida de seus criadores: Enzo (Adam Driver) e Laura Ferrari (Penélope Cruz). No verão de 1957, eles enfrentavam o grande risco de vir à falência, além dos enormes problemas conjugais vividos pelo casal naquela época.



Inspirado no livro "Ferrari: o Homem por Trás das Máquinas", do americano Brock Yates, "Ferrari" foca de início nos problemas que a empresa passa, mostrando logo de cara que seus concorrentes da época estão ultrapassando os carros da até então consagrada empresa. Após a perda de um de seus principais pilotos em uma corrida teste, Enzo Ferrari se vê obrigado a apostar tudo na icônica corrida em pistas públicas de Mille Miglia, um percurso de longa distância que percorre a Itália.

O roteiro assinado por Troy Kennedy Martin e Brock Yates foca bastante nos problemas pessoas de Enzo e sua até então esposa Laura. Mostrando uma clara divisão entre o brilhante engenheiro de carros e homem de negócios em contraste com o péssimo marido. Adam Driver faz um Enzo Ferrari carregado e claramente afetado pelo luto, além de expressar bem a dualidade que o personagem enfrenta em sua vida amorosa, já que logo de início descobrimos que Enzo não só tem uma amante, mas também um segundo filho. Algo que tem bastante foco, pois o primeiro filho de Enzo com Laura havia morrido há cerca de um anos antes do tempo presente no filme.



Porém o longa não pinta Enzo como uma vítima, muito pelo contrário. Fica claro a todo instante a enorme frieza daquele homem perante diversas situações, inclusive em relação a seu casamento. Enquanto isso, Laura Ferrari, que é interpretada de forma intensa por Penélope Cruz, rouba a cena sempre que aparece. A atriz se entrega ao papel de tal forma que conseguimos perceber toda a dor pela qual a mesma passa, não apenas em relação ao seu filho, mas também com seu relacionamento e empresa, que tanto lutou ao lado de Enzo para manter viva.

Porém Ferrari não é conhecida apenas por seus criadores, mas sim pelo enorme desempenho dos carros nas pistas, de corrida ou não. Sendo assim o roteiro tem o árduo trabalho de mesclar de forma equilibrada todo o drama vivido pelos criadores da marca de carros ao mesmo tempo que trás cenas de corrida, deixando muito claro o risco que aqueles pilotos de altíssima velocidade correm a cada instante.

Vale destacar também a estreia em Hollywood de Gabriel Leone que vive o piloto Alfonso de Portago. Apesar da pouca profundidade e desenvolvimento voltados ao seu personagem, Gabriel tem um ótimo tempo de tela e trás consigo uma das cenas mais marcantes do filme, que surpreende até quem já conhece a história do piloto.

Apesar do esforço, Michael Mann não consegue dar o mesmo destaque para ambos, o que pode deixar o filme um pouco destoante em alguns momentos. Mas no geral "Ferrari" convence não só os fãs mais vorazes de sua história, como também quem não é fã de automobilismo, mas tem curiosidade em saber mais sobre uma das equipes automobilísticas mais famosas do mundo.

onde assistir

Sessões disponíveis em ingresso.com

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp